Do odwołania wstrzymane jest wydobycie w jednej ze ścian w kopalni Rydułtowy na Śląsku. To efekt przeprowadzonej na dole wizji lokalnej. Specjaliści musieli zjechać pod ziemię po wtorkowym, bardzo silnym wstrząsie. Zginął wtedy jeden górnik, a 8 kolejnych trafiło do szpitali.

