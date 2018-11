250 tysięcy ludzi przeszło 11 listopada ulicami Warszawy w Marszu Niepodległości środowisk narodowych i państwowym Biało-Czerwonym Marszu "Dla Ciebie Polsko" pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Jak podkreśla policja: "Było spokojnie". Zapraszamy na relację na żywo z wydarzeń w Warszawie!

19:39

250 tysięcy ludzi przeszło ulicami Warszawy w Marszu Niepodległości środowisk narodowych i państwowym Biało-Czerwonym Marszu "Dla Ciebie Polsko" pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy.

Takie dane przekazała na Twitterze policja:

19:21

Komunikat Dowództwa Garnizonu Warszawa:



Cytat W związku z opuszczeniem mostu Poniatowskiego przez ostatniego uczestnika marszu, jako elementu uroczystości państwowych, uległ on zakończeniu.

19:17

"Ten dwustutysięczny tłum musi przerodzić się w ruch społeczny" - podkreślają ze sceny na Błoniach Stadionu Narodowego organizatorzy Marszu Niepodległości.

Ich przekaz jest prosty: trzeba się organizować. Szefowie ruchów narodowych i nacjonalistycznych chcą, by uczestnicy tegorocznego Marszu dołączyli do ich organizacji: czy to ONR-u, czy to Młodzieży Wszechpolskiej.

Cytat Każdy z nas nie może być jedynie osobą, która przeszła z ronda Romana Dmowskiego na Błonia i wróci do domu, i popadnie w tę szarą codzienność, w której na ogół jesteśmy.

Teraz - jak mówią - trzeba walczyć:

Cytat Jesteście potomkami wojów Chrobrego! Jesteście potomkami husarzy Sobieskiego!

Ze wszystkich, którzy poszli dzisiaj w Marszu Niepodległości, jego organizatorzy chcą stworzyć nową siłę polityczną.

18:58

"Flaga Unii Europejskiej spalona. Tłum skanduje: Precz z Unią Europejską!" - taką informację przekazała w jednym z tweetów na swym oficjalnym profilu Młodzież Wszechpolska.



Stowarzyszenie jest jednym z organizatorów Marszu Niepodległości.



18:11

Tak wygląda pochód narodowców z Marszu Niepodległości na moście Poniatowskiego:



Marsz Niepodległości na moście Poniatowskiego / Jacek Turczyk / PAP

Marsz Niepodległości na moście Poniatowskiego / Jacek Turczyk / PAP

17:54

Według policji, stołeczne marsze przebiegają spokojnie i nie dochodzi do poważniejszych incydentów.

Funkcjonariusze zwracają uwagę, że to największe zgromadzenie w ostatnich latach w kraju. Nieoficjalnie mówią również, że podane przez szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego dane nt. liczy uczestników marszu - a mówił o ponad 200 tysiącach ludzi - mogą być mocno niedoszacowane.

Uczestnicy Marszu Niepodległości środowisk narodowych / Paweł Supernak / PAP

17:49

Czoło Marszu Niepodległości dociera do ronda Waszyngtona:



17:26

Na rondzie de Gaulle'a, przez które przechodzi Marsz Niepodległości środowisk narodowych, widać coraz więcej rac, a nad rondem co chwilę unosi się gęsty dym.

W pewnym momencie w stronę Żandarmerii Wojskowej poleciała petarda hukowa.

W tłumie dominują jednak przede wszystkim biało-czerwone flagi.

Potężny kordon policji i Żandarmerii Wojskowej odgradza marsz narodowców od kontrmanifestacji Obywateli RP. Na jednym z budynków zawisł potężny transparent z napisem "Konstytucja".

17:13

Przedstawiciele władz państwowych z prezydentem Andrzejem Dudą na czele opuścili już Marsz "Dla Ciebie Polsko".

Oficjele dotarli do ronda Waszyngtona przy Stadionie Narodowym wraz z czołem marszu, a zaraz potem wsiedli do podstawionych samochodów i odjechali.

Tymczasem rozświetlony racami most Poniatowskiego, a także Aleje Jerozolimskie wypełniają po brzegi dziesiątki tysięcy ludzi idących w Marszu Niepodległości, zorganizowanym przez narodowców i oddzielonym do marszu państwowego.

Wzdłuż tego pochodu niesiona jest kilkudziesięciometrowa biało-czerwona flaga.

16:58

Jedna trasa - dwa marsze: prezydencki Biało-Czerwony Marsz "Dla Ciebie Polsko" i Marsz Niepodległości środowisk narodowych.



Prezydent Andrzej Duda podczas Biało-Czerwonego Marszu "Dla Ciebie Polsko" / Tomasz Gzell / PAP

Uczestnicy Marszu Niepodległości środowisk narodowych / Radek Pietruszka / PAP

16:39

Na ul. Smolnej, 20 m od trasy Marszu Niepodległości, Obywatele RP rozwiesili wielką płachtę z napisem: "Konstytucja". Przynieśli również transparenty mówiące o tym, że ideologia faszystowska odpowiada za śmierć milionów ludzi, pojawiły się flagi tęczowe.

Tę grupę i maszerujących oddzielił szczelny kordon policji i Żandarmerii Wojskowej.

Początkowo pojawiały się okrzyki typu: "Tu jest Polska!", "Chodźcie z nami!" czy "Kim jesteście!". Później obie grupy przestały się zauważać.

16:37

Z informacji, które dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada uzyskał od stołecznej policji, wynika, że nie dochodzi do poważniejszych incydentów, nie ma też powodów do policyjnych interwencji.



"Jak na tak wielkie zgromadzenie - można mówić, że jest spokojnie" - usłyszał nasz reporter.

16:31

Wspólny marsz to ogromny sukces, to wielki dzień - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński portalowi niezalezna.pl podczas Marszu "Dla Ciebie Polsko".



Cytat Wspólny marsz to ogromny sukces. Wiemy już, że jest bardzo, bardzo dużo ludzi. Być może dojdzie nawet do 200 tysięcy. Jesteśmy uradowani, były piękne uroczystości na pl. Piłsudskiego, wspaniałe przemówienie prezydenta. To wielki dzień.

16:25

Bez większych zakłóceń ulicami Warszawy przechodzi marsz środowisk lewicowych zorganizowany przez Koalicję Antyfaszystowską, który wyruszył z placu Unii Lubelskiej w kierunku placu Trzech Krzyży.

Manifestujący mają ze sobą symbole antyfaszystowskie, flagi biało-czerwone, ale i tęczowe.

Jak mówią, chcą dzisiaj przypomnieć o najsłabszych, wykluczonych grupach społecznych.:

Cytat Demonstracja jest wyrazem solidarności z różnymi grupami pokrzywdzonymi, atakowanymi, wykluczonymi, którym niepodległość świętowana nie przysługuje.

Przemarsz ma charakter imprezy ulicznej: manifestanci idą przy dźwiękach głośnej muzyki i bębnów, często tanecznym krokiem.

16:16

Szef MSWiA Joachim Brudziński: Polacy odpowiedzieli na apel prezydenta i premiera: według wstępnych szacunków policji, w marszu w Warszawie bierze udział obecnie ponad 200 tysięcy osób.

16:13

Zobaczcie wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy tuż przed rozpoczęciem Marszu "Dla Ciebie Polsko:



"Chcę, żebyśmy szli razem pod naszymi biało-czerwonymi sztandarami". Prezydent Duda zainaugurował Marsz "Dla Ciebie Polsko" TVN24/x-news

15:57

Ulicami Warszawy - tą samą trasą - przechodzą de facto dwa marsze.

W połowie mostu Poniatowskiego jest w tej chwili czoło Biało-Czerwonego Marszu "Dla Ciebie Polsko" z prezydentem Andrzejem Dudą i innymi przedstawicielami władz państwowych na czele.

Do mostu dociera natomiast czoło Marszu Niepodległości środowisk narodowych.

15:45

Morze biało-czerwonych flag i race w czasie śpiewania "Mazurka Dąbrowskiego"... Zobaczcie zdjęcia z Warszawy:



15:25

"Chcę, żebyśmy szli pod naszymi biało-czerwonymi sztandarami razem, w atmosferze radości, hołdu dla naszych bohaterów i dla naszego państwa" - mówił prezydent Andrzej Duda tuż przed rozpoczęciem Marszu "Dla Ciebie Polsko".



"Idźmy razem, niech to będzie wspólny marsz, niech to będzie marsz dla każdego, marsz, na którym każdy chce być i na którym każdy dobrze się czuje, idąc dla Polski" - apelował.



"Życzę wam udanego świętowania. Niech żyje Polska! Niech żyje wolna, niepodległa, suwerenna Rzeczpospolita! Cześć i chwała bohaterom!" - mówił prezydent.



15:18

W morzu biało-czerwonych flag pojawiają się również flagi ONR-u. Obok pieśni patriotycznych słychać m.in. okrzyki sławiące Romana Dmowskiego: "Roman Dmowski - wyzwoliciel Polski!", a także: "Nadchodzą! Nadchodzą! Nacjonaliści!".

W tłumie jest wielu przedstawicieli organizacji nacjonalistycznych - w tym z zagranicy.

15:08

Z ronda Dmowskiego ruszył Biało-Czerwony Marsz "Dla Ciebie Polsko".



15:04

Na rondzie Dmowskiego odśpiewano "Mazurka Dąbrowskiego". Kiedy zabrzmiały pierwsze takty hymnu, w górę uniosły się biało-czerwone flagi i zapłonęły race. Jak donoszą reporterzy RMF FM, widok był imponujący. Po "Mazurku Dąbrowskiego" zebrani zaczęli śpiewać pieśni patriotyczne.



Uczestnicy Biało-Czerwonego Marszu "Dla Ciebie Polsko" na rondzie Dmowskiego w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP

15:01

Andrzej Duda na marszu: Pod biało-czerwonymi barwami jest miejsce dla każdego.

Cytat Dziękuję, że przybyliście tutaj dla Polski, że przywieźliście biało-czerwone flagi, że jesteśmy tu i stoimy właśnie pod nimi, pod tymi barwami, za które krew przelewali nasi ojcowie, dziadkowie i pradziadkowie, pokolenia Polaków po to, żebyśmy mogli swobodnie je nieść, po to, byśmy mogli się pod nimi zgromadzić. Jest pod nimi miejsce dla każdego - to jest nasza flaga, nasza państwowa, narodowa, biało-czerwona. Nigdy nie biała i już nigdy nie czerwona Andrzej Duda

14:58

Rondo Dmowskiego, skąd wyruszy Marsz "Dla Ciebie Polsko", i przemarsz manifestacji antyfaszystowskiej "Za wolność waszą i naszą":







14:49

Cztery kilometry od ronda Dmowskiego, przy warszawskim placu Unii Lubelskiej, zebrali się uczestnicy demonstracji antyfaszystowskiej. Jej uczestnicy - pod hasłem "Za wolność waszą i naszą" - przejdą na plac Trzech Krzyży.

Trasy tej manifestacji Marszu "Dla Ciebie Polsko" nie przecinają się, choć ich uczestnicy będą przechodzić w niewielkiej odległości od siebie.

Organizatorzy demonstracji antyfaszystowskiej podkreślali, że nie będą blokować innych pochodów, bo - jak mówili - to marsz pokojowy, w konwencji ulicznej imprezy, która ma przemieszczać się tanecznym krokiem w rytm głośnej muzyki.

Manifestujący mają ze sobą biało-czerwone flagi i antyfaszystowskie symbole: trzy strzały, którymi kiedyś zamalowywane były swastyki. Dzisiaj mają symbolizować: Wolność, Równość i Solidarność.

14:31

Kilkadziesiąt tysięcy ludzi zgromadziło się już w okolicach ronda Dmowskiego w Warszawie.

Jak podkreślają obecni na miejscu reporterzy RMF FM Krzysztof Berenda i Paweł Balinowski, atmosfera jest zdecydowanie podniosła. Obecni mają ze sobą biało-czerwone flagi, opaski, szaliki, kotyliony.

Skandowane są hasła jak: "Bóg, Honor, Ojczyzna!" czy "Cześć i chwała bohaterom!". Słychać również hasła odnoszące się do dawnych polskich ziem na terenie dzisiejszej Litwy i Ukrainy, czyli "Lwów, Wilno - pamiętamy".

W tłumie z rzadka pojawiają się proporce ze szczerbcem, były również pojedyncze flagi zagranicznych organizacji nacjonalistycznych. Odpalane są pierwsze czerwone race. Pojawiają się również ludzie w kominiarkach - co ciekawe: przede wszystkim biało-czerwonych.

Jak dotąd wszystko odbywa się bardzo spokojnie.

Uczestnicy Biało-Czerwonego Marszu "Dla Ciebie Polsko" zbierają się na rondzie Dmowskiego w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP

14:07

11 listopada: Polacy świętują setną rocznicę odzyskania niepodległości! "To wielkie szczęście, że mieliśmy 100 lat temu takie społeczeństwo, takich żołnierzy i takich przywódców, ojców niepodległości, którzy umieli stanąć razem, by Polskę odzyskać, choć mieli różne poglądy, absolutnie mieli tę jedną ideę" - powiedział w południe prezydent Andrzej Duda... czytaj więcej

14:01

Pierwotnie ulicami Warszawy miał przejść Marsz Niepodległości organizowany przez środowiska narodowe. W środę jednak prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz Marszu zakazała, a kilka godzin później rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy zaprosił w jego imieniu na "biało-czerwony marsz" organizowany w ramach obchodów państwowych.



Ostatecznie Hanna Gronkiewicz-Waltz przegrała w dwóch instancjach sądowy spór z narodowcami, którzy odwołali się od jej decyzji o zakazaniu Marszu Niepodległości - ale zanim zapadło prawomocne rozstrzygnięcie w tej sprawie strona rządowa i środowiska narodowe porozumiały się ws. wspólnego marszu 11 listopada.



To porozumienie sprowadza się do tego, że będzie jeden wspólnotowy marsz wszystkich Polaków - wyjaśniał w sobotni poranek na antenie RMF FM szef MSWiA Joachim Brudziński.