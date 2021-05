"Jak mieliśmy postąpić, kiedy płynął potok informacji o bombach z polskich adresów IP?" - pytał Alaksandr Łukaszenka przemawiając w białoruskim parlamencie. To jego pierwsze wystąpienie po uziemieniu w Mińsku samolotu Ryanair i zatrzymaniu opozycyjnego dziennikarza Ramana Pratasiewicza.

Alaksandr Łukaszenka przemawiał na zwołanym w trybie pilnym spotkaniu z przedstawicielami parlamentu i rządu. Nie było ono transmitowane na żywo, a cytaty pochodzą z mediów państwowych.



Według Łukaszenki "informacja o zmuszeniu do lądowania przez myśliwiec, to absolutne kłamstwo". Jak powiedział, "zadanie myśliwca, to zabezpieczenie łączności i sprowadzenie samolotu do lądowania w przypadku sytuacji krytycznej". Łukaszenka utrzymywał, inne lotniska "nie przyjęły samolotu".



Twierdził również, że maszyna przelatywała nad białoruską elektrownią atomową. "A jeśliby nagle systemy bezpieczeństwa przeszły w stan pełnej gotowości bojowej?" - zapytał.



Usytuowana 50 km od stolicy Litwy, Wilna, elektrownia jądrowa w Ostrowcu dysponuje systemem obrony przeciwlotniczej.



"Na pokładzie samolotu Ryanair był terrorysta"

"W samolocie był terrorysta i wiadomo o tym daleko poza granicami Białorusi" - stwierdził Alaksandr Łukaszenka, wyjaśniając niedzielny "incydent". "Za przestępstwa odpowie każdy. To kwestia czasu. Oni chcieli nas zabić. Ile by nas tu setek tysięcy zginęło, jeśli nie dalibyśmy odporu" - mówił, odnosząc się być może do ubiegłorocznych protestów przeciwko sfałszowaniu wyborów.



"Niezależnie od tego, czy bomba była, czy nie, ale gdyby zameldowali, że na pokładzie jest terrorysta, natychmiast wydałbym rozkaz posadzenia samolotu" - powiedział prezydent Białorusi.



Reakcję Zachodu Łukaszenka nazwał "zaplanowaną prowokacją". Jego zdaniem kraje zachodnie podejrzanie szybko zareagowały, wydając podobne do siebie oświadczenia.



Jest polskie śledztwo ws. samolotu

W ostatni poniedziałek prokurator generalny Zbigniew Ziobro nakazał wszcząć śledztwo w sprawie niedzielnego lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku. Maszyna, która w niedzielę leciała do Wilna, musiała awaryjnie lądować w stolicy Białorusi. Następnie służby zatrzymały jednego z pasażerów - antyrządowego blogera Ramana Pratasiewicza.

Śledztwo dotyczy naruszenia dwóch artykułów kodeksu karnego. Pierwszy mówi o użyciu podstępu lub groźby bezpośredniego użycia przemocy w celu przejęcia kontroli nad statkiem powietrznym. To wyraźne nawiązanie do fałszywej informacji o bombie na pokładzie, przekazanej załodze z Mińska, oraz do skierowania do pasażerskiej maszyny myśliwca białoruskich sił powietrznych, który miał doprowadzić do tzw. przechwycenia, czyli zmuszenia załogi do zejścia z kursu i lądowaniu w stolicy Białorusi.

Drugi z artykułów, na który powołuje się wszczynając śledztwo prokuratura mówi o bezprawnym pozbawieniu wolności, co dotyczy zarówno zatrzymanego w Mińsku opozycjonisty Ramana Pratasiewicza i jego dziewczyny, jak wszystkich pasażerów i załogi zatrzymanego bezprawnie samolotu.

Zarzuty, których dotyczy wszczęte przez prokuraturę śledztwo zagrożone są karą od 2 do 12 lat więzienia.

Zatrzymany na Białorusi Raman Pratasiewicz w zeszłym roku miał azyl polityczny w Polsce. Dodatkowo maszyna linii Ryanair, która leciała z Aten do Wilna, jest oficjalnie zarejestrowana w Polsce.