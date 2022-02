Inflacja się nie zatrzymuje! Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane, z których wynika, że w styczniu inflacja wyniosła 9,2 procent. To najwyższy jej poziom od listopada 2000 roku.

Zdjęcie ilustracyjne / Wojciech Pacewicz / PAP

Kolejny wzrost inflacji to efekt wszystkich noworocznych podwyżek, które nas dotknęły: przede wszystkim nawet kilkaset procentowego wzrostu cen prądu i gazu. Okazuje się, że państwo kompletnie nie było na to gotowe, zostawiając wiele osób i wielu przedsiębiorców na lodzie - komentuje reporter RMF FM.



Droższa energia przełożyła się na wyższe ceny niemal wszystkich produktów w polskich sklepach - w tym żywności. Drogi gaz jest kluczowym składnikiem nawozwów, które drożeją. Drogie są paliwa, więc rośnie koszt transportu żywności. Rosną także koszty zatrudniania ludzi, również w rolnictwie.



Dobra informacja jest taka, że lutym inflacja powinna być zauważalnie niższa z powodu czasowej obniżki VAT-u w Polsce. Przypomnijmy, że będzie ona obowiązywać do 31 lipca. Niższa stawka VAT dotyczy m.in. na żywności, nawozów i gazu.