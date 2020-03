64-letnia Brytyjka została najstarszą kobietą w historii, która przepłynęła kajakiem przez Atlantyk. Pani Sara Brewer dokonała tego wyczynu w raz drugą wioślarką, 35-letnią Ann Prestidge. Brytyjka zajęła się wyczynowo wiosłowaniem sześć lat temu.

Załoga nowoczesnego kajaka pokonała Atlantyk w 86 dni. Zajęło jej to dwa tygodnie dłużej niż planowano. Przyczyną były napotkane na trasie sztormy i 20-metrowe fale. By nie zabrakło im zapasów żywności, Brytyjki wiosłowały na zmianę po 1,5 godziny każda. Z racji wydłużania się próby zmuszone były ograniczyć spożywanie posiłków do dwóch dziennie.

Nie myślałyśmy, że zajmie nam to tyle czasu - powiedziała po dotarciu do Antigui pani Brewer. Te dodatkowe tygodnie były bardzo obciążające dla ciała i psychiki - przyznała.

W sumie Brytyjki pokonały 3 tys. mil morskich. Dwuosobowa załoga była ostatnią z 35 jednostek, które po wyruszeniu z Wysp Kanaryjskich dotarły do Karaibów. Mimo tego rezultatu osobisty wyczyn pani Sary Brewer trafi do Księgi Rekordów Guinnessa.