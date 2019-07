Rozszczelnienie instalacji gazowej to najbardziej prawdopodobna przyczyna wczorajszej eksplozji w kamienicy w Bytomiu - to najnowsze, cały czas wstępne ustalenia straży. Według specjalistów z nadzoru budowlanego konstrukcja budynku nie została naruszona. Wczoraj na chwilę mieszkańcom pozwolono wrócić do mieszkań, żeby zabrali najpotrzebniejsze rzeczy.

REKLAMA