Donald Trump z ostrym komentarzem po decyzji Joe Bidena

RMF24

Joe Biden nie nadawał się na kandydata ani na prezydenta USA - skomentował kandydat republikanów i były prezydent Donald Trump po tym, jak jego demokratyczny rywal wycofał się z wyścigu o Biały Dom.

"Oszust Joe nie nadawał się na kandydata i z pewnością nie nadaje się do sprawowania swoich funkcji" - stwierdził Donald Trump w swojej sieci Truth Social.

Trump stwierdził również, że pokonanie Kamali Harris będzie znacznie łatwiejsze niż Bidena.

Mike Johnson: Biden musi natychmiast podać się do dymisji

Ostro po decyzji Bidena zareagował także lider republikanów w Izbie Reprezentantów i jej spiker Mike Johnson.

"Jeśli Joe Biden nie nadaje się do kandydowania na prezydenta, nie nadaje się na prezydenta. Musi natychmiast podać się do dymisji" - napisał Johnson na platformie X.

Joe Biden rezygnuje ze startu w wyborach

Joe Biden poinformował w niedzielę na platformie X, że wycofuje się z kandydowania na urząd prezydenta USA.

Zapowiedział wystąpienie do narodu, w którym uzasadni swoją decyzję oraz zadeklarował, iż do końca kadencji będzie wypełniał swoje obowiązki.