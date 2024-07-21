Donald Trump z ostrym komentarzem po decyzji Joe Bidena

"Oszust Joe nie nadawał się na kandydata i z pewnością nie nadaje się do sprawowania swoich funkcji" - stwierdził Donald Trump w swojej sieci Truth Social.
Trump stwierdził również, że pokonanie Kamali Harris będzie znacznie łatwiejsze niż Bidena.
Ostro po decyzji Bidena zareagował także lider republikanów w Izbie Reprezentantów i jej spiker Mike Johnson.
"Jeśli Joe Biden nie nadaje się do kandydowania na prezydenta, nie nadaje się na prezydenta. Musi natychmiast podać się do dymisji" - napisał Johnson na platformie X.
Joe Biden poinformował w niedzielę na platformie X, że wycofuje się z kandydowania na urząd prezydenta USA.
Zapowiedział wystąpienie do narodu, w którym uzasadni swoją decyzję oraz zadeklarował, iż do końca kadencji będzie wypełniał swoje obowiązki.
Biden oświadczył też, że popiera kandydaturę swojej wiceprezydent Kamali Harris w listopadowych wyborach.