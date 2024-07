Joe Biden wycofuje się z kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych. 81-letni prezydent USA poinformował na platformie X, że nie będzie się ubiegał o reelekcję w listopadowych wyborach z ramienia Partii Demokratycznej. Kandydatką demokratów ma być wiceprezydent Kamala Harris - wskazał Biden.

Joe Biden / MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA

Joe Biden oświadczył, że skupi się teraz na wypełnianiu obowiązków prezydenckich do zakończenia swojej kadencji.

W nadchodzącym tygodniu Biden wygłosi przemówienie do narodu na temat swojej decyzji.

Prezydent USA był namawiany do rezygnacji z ponownego kandydowania od czasu nieudanej debaty telewizyjnej z byłym prezydentem Donaldem Trumpem 27 czerwca. Wzywali go do tego ważni politycy Partii Demokratycznej.

"W najlepszym interesie mojej partii i kraju"

List Joe Bidena, w którym ogłosił swoją decyzję, został opublikowany na platformie X w niedzielę przed godz. 20 czasu polskiego.