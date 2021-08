Ciała dwóch 13-latek odnaleziono w lesie pod Wołominem w okolicach Warszawy. Trwa wyjaśnianie okoliczności i przyczyn śmierci dwóch dziewczyn.

/ Pixabay

Zaginięcie obu 13-latek zgłoszono wczoraj - policja jeszcze przed północą otrzymała dwa sygnały. Całą noc trwały poszukiwania.

Na ciała dziewczynek nad ranem w lesie natrafiła przypadkowa osoba.



Okoliczności i przyczyny śmierci są wyjaśniane przez policję pod nadzorem prokuratury. Będą weryfikowane komputery i telefony dziewczynek.



Jedna z nastolatek była mieszkanką warszawskiej Pragi, a druga miejscowości, w której odnaleziono ciała. Były koleżankami.

Nic nie wskazuje na to, by ktoś przyczynił się do ich śmierci. Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, nastolatki mogły popełnić samobójstwo.



Informację o odnalezionych ciałach nastolatek jako pierwszy podał Polsat News.



Artykuł jest aktualizowany. Wkrótce więcej informacji







800 70 2222 - całodobowe Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie



116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży



Możesz też napisać maila lub porozmawiać na czacie.



