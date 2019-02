Meksykańska "Roma" dostała statuetkę za najlepszy film na gali rozdania nagród Brytyjskiej Akademii Sztuk Filmowych i Telewizyjnych. Obraz Alfonso Cuarona triumfował także w trzech innych kategoriach. "Zimna wojna" Pawła Pawlikowskiego niestety nie zdobyła żadnego trofeum. Polski film był nominowany w czterech kategoriach: dla najlepszego reżysera, za najlepsze zdjęcia, za najlepszy scenariusz oryginalny i za najlepszy film nieanglojęzyczny.

Film Pawła Pawlikowskiego w trzech kategoriach - reżyseria, zdjęcia i film nieanglojęzyczny - przegrał z wychwalaną przez krytyków "Romą". Natomiast w walce o statuetkę za scenariusz oryginalny "Zima wojna" poległa z "Faworytą".

“Faworyta" Yorgosa Lanthimosa otrzymała najwięcej nagród - zdobyła siedem statuetek.

Nagrodę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego otrzymał Rami Malek za rolę Freddiego Mercyry’ego w filmie "Bohemian Rhapsody". Olivia Colman otrzymała natomiast nagrodę za rolę w "Faworycie".

Za kreacje drugoplanowe obdarowani statuetkami zostali Rachel Weisz ("Faworyta") i Mahershala Ali ("Green Book").

Lista nominowanych i zwycięzców:

NAJLEPSZY FILM:

"Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

"Faworyta"

"Green Book"

"Roma"

"Narodziny gwiazdy"





REŻYSERIA:

Spike Lee - "Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

Paweł Pawlikowski - "Zimna wojna"

Yorgos Lanthimos - "Faworyta"

Alfonso Cuarón - "Roma"

Adam McKay - "Vice"





SCENARIUSZ ORYGINALNY

"Zimna wojna"

"Faworyta"

"Green Book"

"Roma"

"Vice"



SCENARIUSZ ADAPTOWANY

"Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

"Can You Ever Forgive Me?"

"Pierwszy człowiek"

"If Beale Street Could Talk"

"Narodziny gwiazdy"



FILM BRYTYJSKI:

"Pod ciemnymi gwiazdami"

"Bohemian Rhapsody"

"Faworyta"

"McQueen"

"Stan & Ollie"

"Nigdy cię tu nie było"



NAJLEPSZY DEBIUT BRYTYJSKIEGO PRODUCENTA, SCENARZYSTY, REŻYSERA:

"Apostasy"

"Pod ciemnymi gwiazdami"

"The Cause of Progress"

"Pili"

"Ray & Liz"



FILM NIEANGLOJĘZYCZNY:

"Kafarnaum"

"Zimna wojna"

"Dogman"

"Roma"

"Manbiki Kazoku"



FILM DOKUMENTALNY:

“Free Solo"

“McQueen"

“RBG"

“They Shall Not Grow Old"

"Bliscy nieznajomi"



ANIMACJA:

"Iniemamocni 2"

"Wyspa psów"

"Spider-Man Uniwersum"



AKTORKA

Glenn Close ("Żona")

Lady Gaga ("Narodziny gwiazdy")

Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?")

Olivia Colman ("Faworyta")

Viola Davies ("Wdowy")



AKTOR

Bradley Cooper ("Narodziny gwiazdy")

Christian Bale ("Vice")

Rami Malek ("Bohemian Rhapsody")

Steve Coogan ("Stan & Ollie")

Viggo Mortensen ("Green Book")



AKTORKA DRUGOPLANOWA

Amy Adams ("Vice")

Claire Foy ("Pierwszy człowiek")

Emma Stone ("Faworyta")

Margot Robbie ("Maria, królowa Szkotów")

Rachel Weisz ("Faworyta")





AKTOR DRUGOPLANOWY

Adam Driver "Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

Mahershala Ali ("Green book")

Richard E. Grant ("Can You Ever Forgive Me?")

Sam Rockwell ("Vice")

Timothée Chalamet ("Piękny syn")



AKTORSKA NADZIEJA KINA

Letitia Wright

Barry Keoghan

Cynthia Erivo

Lakeith Stanfield

Jessie Buckley



MUZYKA

Terence Blanchard - "Czarne bractwo. BlacKkKlansman"

Nicholas Britell - "If Beale Street could talk"

Alexandre Desplat - "Wyspa psów"

Marc Shaiman - "Mary Poppins powraca"

Bradley Cooper, Lady Gaga i Lukas Nelson - "Narodziny gwiazdy"



ZDJĘCIA

Newton Thomas Sigel - "Bohemian Rhapsody"

Łukasz Żal - "Zimna wojna"

Robbie Ryan - "Faworyta"

Linus Sandgren - "Pierwszy człowiek"

Alfonso Cuarón - "Roma"



MONTAŻ

"Bohemian Rhapsody"

"Faworyta"

"Pierwszy człowiek"

"Roma"

"Vice"

SCENOGRAFIA

"Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda"

"Faworyta"

"Pierwszy człowiek"

"Mary Poppins powraca"

"Roma"



KOSTIUMY

"Ballada o Busterze Scruggsie"

"Bohemian Rhapsody"

"Faworyta"

"Mary Poppins powraca"

"Maria, królowa Szkotów"



CHARAKTERYZACJA

"Bohemian Rhapsody"

"Faworyta"

"Maria, królowa Szkotów"

"Stan & Ollie"

"Vice"



DŹWIĘK

"Bohemian Rhapsody"

"Pierwszy człowiek"

"Mission: Impossible - Fallout"

"Ciche miejsce"

"Narodziny gwiazdy"



EFEKTY SPECJALNE

"Avengers: Wojna bez granic"

"Czarna Pantera"

"Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda"

"Pierwszy człowiek"

"Player One"



BRYTYJSKI ANIMOWANY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

"I'm ok"

"Marfa"

"Roughhouse"



BRYTYJSKI FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

"73 cows"

"Bachelor"

"The blue door"

"The Field"

"Wale"