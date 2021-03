Adam Zagajewski - wybitny polski poeta, prozaik i eseista - zmarł w wieku 75 lat. Zagajewski od lat był wymieniany jako kandydat do literackiej nagrody Nobla. Odszedł w Światowym Dniu Poezji.

Adam Zagajewski urodził się 21 czerwca 1945 roku we Lwowie. W latach 1963-1970 studiował filozofię i psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.



Adam Zagajewski był współtwórcą nowofalowej grupy poetyckiej Teraz i współautorem jej manifestów programowych. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych związał się z opozycją demokratyczną. Był sygnatariuszem "Memoriału 59", prowadził zajęcia w ramach Towarzystwa Kursów Latających i publikował w drugim obiegu.

Adam Zagajewski był objęty zakazem druku w latach 1976-1978 - pracował wtedy jako korektor w miesięczniku "Znak". W roku 1979 wyjechał na roczne stypendium do Berlina Zachodniego i pozostał w nim do roku 1981. Wtedy wrócił do Krakowa, gdzie zastał go stan wojenny.



W grudniu 1982 roku Adam Zagajewski zdecydował się na emigrację do Francji ze względów osobistych i zamieszkał w Courbevoie pod Paryżem. Do Krakowa na stałe powrócił w lipcu 2002 r.

Adam Zagajewski - poeta, prozaik, eseista, tłumacz

Adam Zagajewski debiutował w r. 1967 wierszem w "Życiu Literackim". Jego debiut książkowy to tomik "Komunikat" (Kraków 1972). Opublikował też m. in. książki poetyckie: "Sklepy mięsne" (Kraków 1975), "List" (nakład ok. 80 egz., Poznań 1978), "Jechać do Lwowa" (Londyn 1985, z rysunkami Józefa Czapskiego), 'Płótno" (Paryż 1990), "Ziemia ognista" (Poznań 1994), "Pragnienie" (Kraków 1999, 2001); zbiory esejów i szkiców literackich: "Świat nieprzedstawiony" (z J. Kornhauserem, Kraków 1974), "Drugi oddech" (Kraków 1978), "Polen: Staat im Schatten der Sowjetunion" [Polska: kraj w cieniu Związku Sowieckiego], (Reinbek k. Hamburga 1981, tylko w jęz. niem. w serii: Spiegel-Buch), "Solidarność i samotność" (Paryż 1986), "Dwa miasta' (Paryż-Kraków 1991), 'W cudzym pięknie" (Kraków 1998, 2001) oraz powieści: 'Ciepło, zimno" (Warszawa 1975), "Słuch absolutny" (ukazała się tylko w przekładzie niemieckim jako Das absolute GehrZürich 1982) i "Cienka kreska" (Kraków 1983).



Adam Zagajewski zajmował się również tłumaczeniem literatury. Przełożył książki "Widz i uczestnik" Raymonda Arona (Londyn 1984) oraz "Religia, literatura i komunizm. Dziennik emigranta Mircea Eliade" (Londyn 1990). Współpracował z Mają Wodecką przy tłumaczeniu wierszy z tomu "Czuwanie" C. K. Williamsa (Kraków 2002).

Zagajewski był laureatem licznych nagród literackich - m. in.: Nagrody "Zapisu" (1980), Nagrody Kościelskich (1975), Nagrody im. Kurta Tucholsky'ego szwedzkiego PEN Clubu (1985), Nagrody im. Andrzeja Kijowskiego, nagrody "Arki" i Prix de la Liberté francuskiego PEN Clubu (1987), nagrody Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego (1988), Międzynarodowej Nagrody Vilenica (1996), Nagrody Tranströmera (2000) i Nagrody Literackiej Fundacji im. Konrada Adenauera (2002). Jego książki są tłumaczone na wiele języków i ukazują się m. in. w Stanach Zjednoczonych, Francji, Izraelu, Niemczech i Szwecji.



W 2018 roku Adam Zagajewski był gościem RMF FM. Z poetą rozmawiał nasz dziennikarz Bogdan Zalewski. Jestem Polakiem i to jest jedyny język, który mam w całości w sobie. Napisałem kilka tekstów po angielsku czy po niemiecku. Pisać wiersz w innym języku i zaglądać do słownika? To jest karykaturalne. Trzeba całkowicie panować nad językiem - mówił poeta.

Chyba nie ma pisarza czy poety, który by się nie cieszył z tłumaczeń. To jest otwarcie na nowych czytelników, na inne kraje - tłumaczył Zagajewski w RMF FM. Pierwotna, najważniejsza publiczność dla mnie to jest polski czytelnik - zapewnił. Potem są różne przygody z tłumaczeniem - dodał.



Adam Zagajewski: To, co się dzieje w Polsce, bardzo mnie irytuje i martwi

W ostatnich latach Adam Zagajewski nie unikał zabierania głosu w sprawach związanych z bieżącą polityką. To, co się dzieje w Polsce, bardzo mnie irytuje i martwi. Poeta - niestety - jest postacią publiczną, nie powinien milczeć, gdy krajowi zagraża dyktatura - mówił w 2017 roku w rozmowie z Onetem . Nie jestem komentatorem politycznym, nie bawi mnie analizowanie takich rzeczy. PiS zrobił trochę dobrych rzeczy - nie wiem tylko, dlaczego musi temu towarzyszyć maniackie dążenie do totalnej władzy. To nie opozycja jest u nas totalna, tylko władza - przekonywał.