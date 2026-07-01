W sobotę, 4 lipca 2026 roku, o godzinie 21:53 czasu polskiego, Ziemię minie duża planetoida o szacowanych rozmiarach od 360 do 800 metrów. To już kolejny w ostatnich tygodniach duży obiekt, który pojawia się w pobliżu naszej planety.
Według najnowszych danych NASA dystans do planetoidy wyniesie około 3,5 miliona kilometrów, czyli dziewięć razy więcej niż odległość Ziemi od Księżyca. Choć brzmi to groźnie, eksperci uspokajają – to wciąż bardzo bezpieczna odległość.
Seria bliskich spotkań – czy mamy się czego obawiać?
To nie pierwszy taki przypadek w ostatnim czasie. 27 czerwca Ziemię minęła jeszcze większa kosmiczna skała – 152637, znana jako 1997 NC1. Ta planetoida miała średnicę od 750 do 1650 metrów i przeleciała w odległości 2,6 miliona kilometrów od naszej planety.
Choć codziennie w pobliżu Ziemi przelatuje kilka, a nawet kilkanaście planetoid, zwykle są to niewielkie obiekty, mające zaledwie kilka lub kilkanaście metrów średnicy. Tym razem jednak mamy do czynienia z prawdziwą kumulacją dużych ciał niebieskich.
Co by się stało, gdyby doszło do zderzenia?
Eksperci nie mają wątpliwości – gdyby planetoida o takich rozmiarach uderzyła w Ziemię, skutki byłyby katastrofalne. Obiekt o średnicy kilkuset metrów mógłby wytworzyć krater o rozmiarach kilkunastu kilometrów. Gdyby uderzył w ocean, powstałaby gigantyczna fala tsunami, która mogłaby zagrozić wszystkim wybrzeżom.
Historia Ziemi zna już takie przypadki – krater Bosumtwi w Ghanie (10,5 km średnicy), Nördlinger Ries w Niemczech (24 km), Zhamanshin w Kazachstanie (14 km) czy Sierra Madera w Teksasie (13 km) to tylko niektóre ślady dawnych kosmicznych kolizji.
Skąd wiemy o tych obiektach?
Planetoida 523808 została odkryta 22 czerwca 2007 roku w ramach przeglądu nieba prowadzonego przez Obserwatorium Mount Lemmon w USA. Obiega Słońce w ciągu około 241 dni i należy do grupy tzw. obiektów bliskich Ziemi (NEO – Near Earth Object) oraz potencjalnie niebezpiecznych planetoid (PHA – Potentially Hazardous Asteroid).
Należy do grupy Atena – to planetoidy, które poruszają się głównie wewnątrz orbity Ziemi. Do tej samej grupy należy też znana planetoida Apophis, która od lat rozpala wyobraźnię naukowców i miłośników astronomii.