RMF24

Już dziś w pobliżu naszej planety przeleci spora planetoida o średnicy nawet ponad kilometra. Europejska Agencja Kosmiczna uspokaja - nie ma powodów do obaw.

Kosmiczny gość w pobliżu Ziemi

Planetoida (asteroida) o numerze 152637, znana również jako 1997 NC1, już dziś znajdzie się najbliżej Ziemi. Przelot nastąpi około godziny 13:16 czasu polskiego. Jak informuje Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), dystans między Ziemią a obiektem wyniesie niecałe 2,6 miliona kilometrów, co odpowiada 6,66 średnich odległości Ziemia-Księżyc.

Jest to blisko, jak na kosmiczne warunki, ale nadal bezpiecznie i uderzenie nam nie grozi– uspokajają eksperci.

Obiekt minie nas z prędkością 8,9 km/s względem Ziemi. Szacowany rozmiar planetoidy 152637 to od 750 do 1650 metrów, w zależności od przyjętej wartości albedo, czyli zdolności odbijania światła przez planetoidę. „Aczkolwiek niektóre raporty wskazują albedo nawet 60 proc., co by oznaczało mniejszy obiekt” – czytamy w komunikacie.

Szansa na obserwacje

ESA wskazuje, że w maksimum jasności obiekt może być teoretycznie w zasięgu amatorskich teleskopów. Jednak nie będzie to łatwe zadanie – jasny Księżyc utrudni bowiem próby obserwacji.

Planetoida została odkryta 5 lipca 1997 roku z obserwatorium GEODSS na wulkanie Haleakala na Hawajach. Poprzednie mocne zbliżenie tej planetoidy do Ziemi miało miejsce 29 czerwca 1993 roku, a kolejne nastąpi dopiero 27 czerwca 2088 roku.

Ryzyko uderzenia? Spokojnie!

ESA prowadzi listę ryzyka, na której wymienia obiekty z niezerowym prawdopodobieństwem uderzenia w Ziemię. Obecnie na liście znajduje się 1992 obiekty, ale – jak podkreślają eksperci – „często po uzyskaniu większej ilości danych obserwacyjnych obliczenia są korygowane i prawdopodobieństwo maleje”.

Najbliższy obiekt na liście ryzyka to planetoida 2006 CD o wielkości szacowanej na 210-500 metrów. Data potencjalnego upadku to 12 lipca tego roku, ale prawdopodobieństwo zdarzenia wynosi zaledwie 1 na 2,13 miliarda, czyli 0,000000047 proc. „To zdecydowanie mniej niż szansa trafienia szóstki w Lotto” – podkreślają naukowcy.

Największe prawdopodobieństwo na chwilę obecną ma planetoida 2017 WT28, która może uderzyć w Ziemię 24 listopada 2104 roku z szansą 1 na 147, czyli 0,68 proc. Ciało ma od 6 do 14 metrów szacowanej średnicy.