Nobel jeszcze cenniejszy. Laureaci dostaną rekordową kwotę

Od października wartość Nagrody Nobla wzrośnie aż o milion koron szwedzkich.
Jak podkreśla Hanna Stjärne, dyrektor wykonawcza Fundacji Noblowskiej, decyzja o podwyższeniu nagrody ma kluczowe znaczenie dla utrzymania prestiżu i wartości finansowej wyróżnienia.
„Podnosząc wysokość nagrody, dbamy o długoterminowe znaczenie Nagrody Nobla i zapewniamy, że jej finansowa część zachowa swoją wartość na przestrzeni lat” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.
Kiedy zostaną ogłoszeni tegoroczni laureaci?
W tym roku ogłoszenie laureatów rozpocznie się 5 października i potrwa do 12 października. Poznamy wtedy nazwiska osób, które zostaną wyróżnione w dziedzinach fizyki, chemii, literatury, medycyny lub fizjologii, ekonomii oraz działalności na rzecz pokoju.
Tegoroczna edycja jest wyjątkowa – to już 125. rocznica wręczenia pierwszych Nagród Nobla.
Prestiżowe nagrody rozdawane od 1901 roku
Przypomnijmy, że Nagroda Nobla została ustanowiona w testamencie szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu, Alfreda Nobla.
Pierwsze nagrody przyznano w 1901 roku, a ich wartość wynosiła wtedy 150 782 korony szwedzkie na kategorię. Od tego czasu kwota ta była wielokrotnie podnoszona, by odpowiadać zmieniającym się realiom ekonomicznym. Wyjątkiem był 2012 rok - w związku z kryzysem ekonomicznym w Europie, Fundacja Noblowska zdecydowała się na obniżkę – z 10 do 8 milionów koron. W tym samym czasie ograniczono także wydatki na administrację oraz uroczystości związane z wręczeniem nagród.