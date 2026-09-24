Nobel jeszcze cenniejszy. Laureaci dostaną rekordową kwotę

RMF24

Laureaci tegorocznych Nagród Nobla otrzymają wyższe nagrody pieniężne. Szwedzka Fundacja Noblowska ogłosiła, że w tym roku każda z sześciu kategorii zostanie wyróżniona kwotą aż 12 milionów koron szwedzkich, czyli około 4,6 mln złotych. To wzrost o 9 procent w porównaniu z poprzednim rokiem.

Od października wartość Nagrody Nobla wzrośnie aż o milion koron szwedzkich.

Jak podkreśla Hanna Stjärne, dyrektor wykonawcza Fundacji Noblowskiej, decyzja o podwyższeniu nagrody ma kluczowe znaczenie dla utrzymania prestiżu i wartości finansowej wyróżnienia.

„Podnosząc wysokość nagrody, dbamy o długoterminowe znaczenie Nagrody Nobla i zapewniamy, że jej finansowa część zachowa swoją wartość na przestrzeni lat” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Pippi i IKEA symbolami Szwecji. Wiesz, co jeszcze? Szwecja prezentuje listę 100 dzieł, marek i idei, które mają definiować szwedzkość. Wśród nich znalazły się takie ikony jak Pippi Pończoszanka, IKEA czy Nagroda Nobla. Nowy kanon kulturowy, ujawniony przez rząd, wzbudza jednak kontrowersje i spotyka…

Kiedy zostaną ogłoszeni tegoroczni laureaci?

W tym roku ogłoszenie laureatów rozpocznie się 5 października i potrwa do 12 października. Poznamy wtedy nazwiska osób, które zostaną wyróżnione w dziedzinach fizyki, chemii, literatury, medycyny lub fizjologii, ekonomii oraz działalności na rzecz pokoju.

Tegoroczna edycja jest wyjątkowa – to już 125. rocznica wręczenia pierwszych Nagród Nobla.

Prestiżowe nagrody rozdawane od 1901 roku

Przypomnijmy, że Nagroda Nobla została ustanowiona w testamencie szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu, Alfreda Nobla.

Pierwsze nagrody przyznano w 1901 roku, a ich wartość wynosiła wtedy 150 782 korony szwedzkie na kategorię. Od tego czasu kwota ta była wielokrotnie podnoszona, by odpowiadać zmieniającym się realiom ekonomicznym. Wyjątkiem był 2012 rok - w związku z kryzysem ekonomicznym w Europie, Fundacja Noblowska zdecydowała się na obniżkę – z 10 do 8 milionów koron. W tym samym czasie ograniczono także wydatki na administrację oraz uroczystości związane z wręczeniem nagród.