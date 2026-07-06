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Europejska Agencja Kosmiczna ogłosiła przełomowe odkrycie dokonane z pomocą kosmicznego teleskopu Euclid. Międzynarodowy zespół składający się z ponad stu astronomów w marcu bieżącego roku zidentyfikował aż 31 najstarszych znanych kwazarów, z których dwa są najwcześniej zaobserwowanymi tego typu obiektami w historii kosmosu. Odkrycie stanowi istotny krok w pracy nad zrozumieniem początków wszechświata i badaniach procesu powstawania supermasywnych czarnych dziur. Pisze o nim w najnowszym numerze czasopismo "Astronomy & Astrophysics".

Kwazary to jedne z najjaśniejszych i najbardziej energetycznych obiektów we wszechświecie. Ich niezwykła jasność to wynik procesu opadania materii na supermasywną czarną dziurę znajdującą się w centrum galaktyki. Proces ten uwalnia ogromne ilości energii. To sprawia, że kwazary są widoczne nawet z odległości miliardów lat świetlnych. Nowo odkryte kwazary pochodzą z czasów, gdy wszechświat miał zaledwie 670 milionów lat, czyli zaledwie 5 proc. jego obecnego wieku. Ich światło, porównywalne z blaskiem biliona słońc, dociera do nas z epoki, gdy dopiero zaczynały formować się pierwsze galaktyki i czarne dziury.

Dlaczego poszukiwanie najstarszych kwazarów to wyzwanie?

15 z 31 odkrytych właśnie kwazarów. Rys. ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, obróbka obrazu Euclid Science Ground Segment and Antoine Basset (CNES) / materiały udostępnione

Poszukiwania tak odległych kwazarów to zadanie niezwykle trudne. Wczesny wszechświat był miejscem, gdzie galaktyki dopiero zaczynały się kształtować, a kwazary były bardzo rzadkie. Po prostu niewiele galaktyk zdążyło wówczas osiągnąć odpowiednią masę.

Dodatkowo, światło tych obiektów łatwo pomylić z sygnałami pochodzącymi od bliższych gwiazd. Problemem jest tu także towarzyszące procesowi rozszerzania się wszechświata zjawisko przesunięcia ku czerwieni, które powoduje, że światło odległych kwazarów przesuwa się z zakresu ultrafioletowego do bliskiej podczerwieni. Tymczasem, to właśnie w tej części widma atmosfera Ziemi świeci najjaśniej, skutecznie zagłuszając słabe sygnały z głębokiego kosmosu. Przesunięcie ku czerwieni ma jednak równocześnie znaczenie badawcze. Astronomowie wykorzystują jego wartość jako miarę wieku i odległości obiektu, im większe, tym dalej i wcześniej w historii wszechświata znajduje się dany kwazar.

Lokalizacja odkrytych właśnie kwazarów na tle mapy całego nieba. Rys. ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA/Planck Collaboration/A. Mellinger; Jean-Charles Cuillandre, João Dinis / materiały udostępnione

Teleskop Euclid przełamuje barierę ziemskiej atmosfery

Przełom w badaniach przyniosło uruchomienie w 2023 roku teleskopu kosmicznego Euclid, należącego do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dzięki obserwacjom prowadzonym poza atmosferą Ziemi, Euclid jest w stanie przeszukiwać w zakresie podczerwieni ogromne obszary nieba, docierając do najodleglejszych i najstarszych obiektów.

W ramach programu Euclid Wide Survey odkryto 31 nowych kwazarów z wczesnego wszechświata, z czego aż 12 znajduje się na granicy lub powyżej przesunięcia ku czerwieni równego 7, co odpowiada pierwszym 770 milionom lat istnienia Wszechświata. Dwa rekordowe obiekty - EUCL J172902.75+641018.1 oraz EUCL J125308.55+705432.3 - mają przesunięcia ku czerwieni odpowiednio 7,77 i 7,69, co oznacza, że ich światło podróżowało do nas przez ponad 13 miliardów lat.

Dotychczas znane najstarsze kwazary były wyjątkowo jasnymi, rzadkimi przypadkami. Dzięki Euclidowi naukowcy po raz pierwszy mogą badać całą populację tych obiektów, a nie tylko pojedyncze, najjaśniejsze egzemplarze. To otwiera nowe możliwości w badaniach nad powstawaniem pierwszych supermasywnych czarnych dziur i galaktyk.

Analizy jednego z nowo odkrytych kwazarów wykazały, że był on osadzony w galaktyce bogatej w gaz i pył, intensywnie tworzącej nowe gwiazdy. To cenne wskazówki dotyczące warunków panujących w galaktykach-gospodarzach najwcześniejszych czarnych dziur. Kwazary te pochodzą z tzw. epoki rejonizacji, kiedy to pierwsze gwiazdy i galaktyki zaczęły jonizować neutralny wodór wypełniający młody wszechświat. Był to kluczowy okres, który przygotował grunt pod dalszą ewolucję kosmosu.

Teleskop Kosmiczny Euclid w czasie testów w Thales Alenia Space w Cannes. Fot. ESA–S. Corvaja / materiały udostępnione

Co dalej? Teleskop Jamesa Webba wkracza do akcji

Naukowcy planują teraz poszukiwania kwazarów o jeszcze wyższym przesunięciu ku czerwieni, powyżej 8, co pozwoliłoby dotrzeć do czasów, gdy wszechświat miał mniej niż 630 milionów lat. Już teraz zaplanowano szczegółowe obserwacje nowo odkrytych kwazarów za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, który umożliwi m.in. pomiary mas czarnych dziur, analizę składu chemicznego gazu wokół nich oraz badania procesu rejonizacji. Dodatkowo, obserwacje prowadzone przez sieć radioteleskopów Atacama Large Millimeter Array pozwolą na badania pyłu i gazu w galaktykach-gospodarzach tych odległych kwazarów, rzucając nowe światło na procesy formowania gwiazd i ewolucji materii we wczesnym wszechświecie.