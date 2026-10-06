Dla kogo Nobel z fizyki? Dziś poznamy laureatów

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Dziś przed południem poznamy laureatów kolejnego Nobla - tym razem w dziedzinie fizyki. Tegoroczny wybór Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, jak zawsze, owiany jest tajemnicą. Eksperci mają jednak swoje typy. Kto ma szansę na wyróżnienie?

Nagroda Nobla z fizyki przyznawana jest od 1901 roku

Nagroda Nobla z fizyki przyznawana jest od 1901 roku / Shutterstock

Ogłoszenie wyników zaplanowano na godzinę 11:45. Transmisję z wydarzenia będzie można śledzić na żywo w internecie.

Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki, oprócz prestiżu, wiąże się także z gratyfikacją finansową – w tym roku to aż 12 milionów koron szwedzkich.

Nobel jeszcze cenniejszy. Laureaci dostaną rekordową kwotę Laureaci tegorocznych Nagród Nobla otrzymają wyższe nagrody pieniężne. Szwedzka Fundacja Noblowska ogłosiła, że w tym roku każda z sześciu kategorii zostanie wyróżniona kwotą aż 12 milionów koron szwedzkich, czyli około 4,6 mln złotych. To wzrost o…

Kto trafi do prestiżowego grona laureatów?

Nagroda Nobla z fizyki przyznawana jest od 1901 roku za przełomowe odkrycia i badania, które zmieniają nasze rozumienie świata. Wśród dotychczasowych laureatów znajdują się takie sławy jak Albert Einstein, Niels Bohr czy Maria Skłodowska-Curie.

Eksperci podkreślają, że ostatnie lata przyniosły wiele przełomowych odkryć, które mogą zostać docenione przez Akademię. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się naukowców pracujących nad rozwojem nowych technologii kwantowych, badaniami nad ciemną materią oraz innowacjami w dziedzinie fizyki materiałów.

W ubiegłym roku Nobla z fizyki otrzymali: John Clarke, Michel H. Devoret i John M. Martinis. Doceniono ich za przełomowe odkrycia dotyczące makroskopowego tunelowania kwantowego oraz kwantyzacji energii w obwodach elektrycznych.

Ogłoszono laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłosiła laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Tegoroczni wyróżnieni to John Clarke, Michel H. Devoret i John M. Martinis. Doceniono ich za przełomowe odkrycia dotyczące makroskopowego tunelowania kwantowego…

Trwa tydzień noblowski

W poniedziałek poznaliśmy laureatów Nagrody Nobla z medycyny. Otrzymali ją Karl Deisseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel. Zostali wyróżnieni za odkrycia dotyczące sterowanych światłem kanałów jonowych i badania nad tym, w jaki sposób komórki nerwowe kształtują wspomnienia, uczucia i zachowania w żywym mózgu.

Jutro poznamy laureatów Nobla z chemii. Z kolei Literacka Nagroda Nobla zostanie przyznana w czwartek 8 października. Wówczas nowa sekretarzyni Akademii Szwedzkiej Ingrid Carlberg po raz pierwszy w tej roli ogłosi nazwisko pisarza, poety lub dramaturga w Sali Giełdy na sztokholmskim starym mieście.

Pokojowa Nagroda Nobla, zgodnie z testamentem Alfreda Nobla, zostanie przyznana w stolicy Norwegii, Oslo. W tym roku nastąpi to w piątek 9 października.

Ostatnią dziedziną, w której ogłoszony zostanie laureat Nagrody Nobla, to nauki ekonomiczne. Uczyni to w poniedziałek 12 października komitet Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk.

