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Więcej niż Samantha Jones. Kim Cattrall kończy 70 lat i mówi „dość” Hollywood

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 21 sierpnia (06:01)

Kim Cattrall, niezapomniana Samantha Jones z kultowego serialu „Seks w wielkim mieście”, 21 sierpnia świętuje 70. urodziny. Choć ta rola przyniosła jej światową sławę, sama aktorka od lat podkreśla, że pozostawiła już tę postać za sobą. Przez lata zmagała się z konsekwencjami popularności, ale dziś ceni sobie spokój i nowe wyzwania poza światem Hollywood.

Więcej niż Samantha Jones. Kim Cattrall kończy 70 lat i mówi „dość” Hollywood
Kim Cattrall kończy 70 lat (foto: LISA O'CONNOR) /AFP/East News
  • Kim Cattrall emocjonalnie i zawodowo zamknęła rozdział Samanthy Jones.
  • Aktorka głośno sprzeciwiała się nierównościom płacowym i toksycznej atmosferze w Hollywood.
  • Dziś 70-latka stawia na szczerość, teatr i życie na własnych zasadach.
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„Z moją rolą poszłam za daleko”. Rozstanie z Samanthą Jones

Choć Kim Cattrall wielokrotnie odmawiała powrotu do roli Samanthy Jones w kontynuacji serialu „And Just Like That...”, fani mogli zobaczyć tę postać w krótkich scenach – głównie w formie rozmów telefonicznych i wiadomości tekstowych. Sama aktorka nie ukrywa, że emocjonalnie i zawodowo rozstała się już z tą rolą. 

Uwielbiałam „Sex and the City”, ale z moją rolą Samanthy Jones poszłam za daleko - przyznała w jednym z wywiadów. 

Serial „Seks w wielkim mieście” był emitowany w latach 1998–2004 i doczekał się dwóch filmów kinowych oraz kontynuacji w formie trzech sezonów „And Just Like That...”. Oprócz Cattrall światową sławę zdobyły także Sarah Jessica Parker, Kristin Davis i Cynthia Nixon. Jednak za kulisami nie brakowało napięć.

Kulisy „Seksu w wielkim mieście”. Walka o równe płace i rzekomy konflikt

Od lat plotkarskie media rozpisywały się o konflikcie między Kim Cattrall a resztą obsady, szczególnie Sarah Jessicą Parker. Głównym powodem miała być nierówność wynagrodzeń. Cattrall otwarcie mówiła o swoim niezadowoleniu: 

Po prostu uważałam, że to pieniądze są niesprawiedliwe. 

Sarah Jessica Parker publicznie zaprzeczała, by istniał osobisty konflikt. 

To nieprawda, że jej nie lubię. Nigdy tego nie powiedziałam i nigdy bym nie powiedziała. Bardzo ją kochaliśmy – zapewniała w mediach społecznościowych.

Kim Cattrall z czasem zaczęła unikać komentowania tej sprawy. 

„W Hollywood jesteś martwa”. Ucieczka od fabryki snów do teatru

Kim Cattrall urodziła się w Liverpoolu, ale gdy była niemowlęciem, jej rodzina wyemigrowała do Kanady. Już w wieku jedenastu lat rozpoczęła naukę aktorstwa i szybko zaczęła zdobywać pierwsze role. Matka była sekretarką, ojciec inżynierem – rodzina nie miała związku ze światem filmu.

Choć największą popularność przyniosła jej rola w „Seksie w wielkim mieście”, Cattrall zawsze była związana z teatrem. Hollywood natomiast, jak sama przyznaje, coraz mniej ją interesuje

Jeśli jesteś aktorką po czterdziestce, to tam jesteś właściwie martwa. Marginalizacja kobiet w Hollywood jest przerażająca, dla mnie tam już nie ma miejsca. To mnie złości, ale znajduję inne rzeczy, które dają mi więcej satysfakcji – przyznaje w jednym z wywiadów.

Trzy rozwody i łatka ikony. Prawdziwe życie w zgodzie ze sobą

Cattrall przyznaje, że przez lata musiała zmagać się z łatką Samanthy Jones, postaci silnej, niezależnej i odważnej, co nie zawsze szło w parze z jej prywatnym życiem. 

Przeszła przez trzy rozwody, a wielu mężczyzn – jak sama mówi – uważało, że potrzeba wielkiej odwagi, by się z nią umówić.

Aktorka stara się jednak żyć w zgodzie z samą sobą i być szczera wobec innych. Utrzymuję się z udawania, więc miło jest być szczerym w prawdziwym życiu - podkreśla.

Dziś Kim Cattrall ceni spokój i nowe wyzwania poza światem wielkiego ekranu. Nie ukrywa, że nigdy nie była szczególnie ambitna, a aktorstwo traktowała przede wszystkim jako zawód, który przyniósł jej więcej, niż się spodziewała. 


Źródło: RMF24
Tagi: Kim Cattrall Sex and City Seks w wielkim mieście
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