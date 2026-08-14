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Seksowna sesja na 60. urodziny. Halle Berry podbija sieć

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 14 sierpnia (10:21)

Odbierała Oscara za wybitną rolę dramatyczną i osobiście stawiła się po Złotą Malinę dla najgorszej aktorki. Halle Berry kończy dziś 60 lat. Choć Hollywood wielokrotnie próbowało zamknąć przed nią drzwi, ona wciąż gra, reżyseruje i udowadnia, że prawdziwa ikona z wiekiem staje się tylko silniejsza.

Seksowna sesja na 60. urodziny. Halle Berry podbija sieć
Halle Berry świętuje 60. urodziny (Foto: Anthony Harvey/Rex Features) /East News
  • Halle Berry, obchodząca 60. urodziny, pokazuje, że wiek to tylko liczba.
  • Aktorka podzieliła się zmysłową sesją zdjęciową w mediach społecznościowych.
  • Udowadnia, że prawdziwa ikona staje się z wiekiem tylko silniejsza.
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„Dziś mam to gdzieś!” – zmysłowe zdjęcia podbijają sieć

Halle Berry, jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd Hollywood, obchodzi dziś wyjątkowy jubileusz – swoje 60. urodziny. Z tej okazji aktorka postanowiła podzielić się z fanami niesamowicie zmysłową sesją zdjęciową, którą zrealizowała podczas wakacji. 

Na fotografiach Berry pozuje w kolorowym koronkowym kimonie, bez makijażu, delektując się czekoladowymi truskawkami. „Dziś... mam to gdzieś” – napisała na Instagramie, dając jasno do zrozumienia, że nie zamierza przejmować się oczekiwaniami społecznymi wobec kobiet w jej wieku.

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Halle Berry udowadnia, że wiek to tylko liczba. Aktorka nieustannie podejmuje nowe wyzwania zawodowe. W ostatnich latach z powodzeniem realizuje kolejne projekty filmowe – zarówno w roli aktorki, jak i reżyserki.

Połamane żebra i utrata przytomności na planie

Berry znana jest także z tego, że na planie filmowym często sama wykonuje niebezpieczne sceny, rezygnując z pomocy kaskaderów. 

Złamałam rękę, dwukrotnie połamałam żebra – raz dwa żebra, drugim razem trzy żebra, złamałam kość ogonową, dwa palce u nóg i ten palec... Trzykrotnie zostałam znokautowana do nieprzytomności – wyliczała w jednym z wywiadów. 

Berry otwarcie przyznaje, że nie zamierza schodzić ze sceny tylko dlatego, że skończyła 60 lat. Ludzie pytają mnie: Chcesz dalej pracować i kręcić filmy? A ja odpowiadam: Tak, dlaczego nie? – mówiła w podcaście „Making Space”. 

Trudne dzieciństwo i bolesna prawda o Oscarze

Niezłomny charakter Halle Berry nie jest wyłącznie efektem pracy w wymagającej branży filmowej. Aktorka wielokrotnie podkreślała, że jej siła i determinacja kształtowały się już w dzieciństwie. Wychowywana przez samotną matkę, doświadczała dyskryminacji ze względu na kolor skóry i pochodzenie

Te doświadczenia sprawiły, że Berry nauczyła się walczyć o swoje miejsce w świecie – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Nawet zdobycie Oscara za rolę w filmie „Czekając na wyrok” nie otworzyło jej wszystkich drzwi. 

Miałam tę błyszczącą, piękną nagrodę, szczyt moich możliwości, ale tak naprawdę wciąż nie było dla mnie miejsca – mówiła gorzko.

Z Oscarem w jednej ręce, z Maliną w drugiej 

Halle Berry pokazuje, że nawet niepowodzenia mogą być źródłem siły. Po otrzymaniu Złotej Maliny za rolę w filmie „Kobieta-Kot” w 2005 roku, aktorka pojawiła się na gali, trzymając w jednej ręce Oscara, a w drugiej statuetkę dla najgorszej aktorki. Udowodniła w ten sposób, że dystans do siebie i poczucie humoru są równie ważne jak sukcesy zawodowe.
 


Źródło: RMF24
Tagi: Halle Berry
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