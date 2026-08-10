Wygląda jak Wenecja, a tłumów brak. Wystarczą dwie godziny drogi

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Comacchio, nazywane „Małą Wenecją”, to niezwykłe włoskie miasto położone w regionie Emilia-Romania. Choć znajduje się zaledwie dwie godziny drogi od słynnej Wenecji, oferuje zupełnie inne doświadczenie – bez tłumów, z malowniczymi kanałami, kolorowymi domami i wyjątkową kuchnią. To idealne miejsce na spokojny dzień pełen włoskiego uroku.

Comacchio – „Mała Wenecja” bez tłumów

Wenecja od lat przyciąga miliony turystów z całego świata, zachwycając swoimi kanałami, gondolami i bogatą sceną kulturalną. Jednak popularność tego miasta sprawiła, że stało się ono symbolem nadmiernej turystyki, zmagając się z tłokiem i rosnącym poziomem wód. W 2024 roku wprowadzono nawet opłatę wstępu dla jednodniowych turystów, która może wynosić nawet 10 euro dla osób rezerwujących wizytę na ostatnią chwilę.

W obliczu tych wyzwań warto zwrócić uwagę na mniej znane, ale równie urokliwe miejsca. Comacchio w regionie Emilia-Romania, oddalone o niecałe dwie godziny drogi od Wenecji, oferuje wszystko to, co najlepsze w słynnej „pływającej metropolii” – z tą różnicą, że nie ma tu tłumów.

Miasto na wodzie – historia i architektura

Comacchio to miasto zbudowane na trzynastu małych wyspach, połączonych siecią kanałów i mostów. Najbardziej rozpoznawalnym symbolem miasta jest Ponte dei Trepponti – pięcioramienny most z XVII wieku, który od 1638 roku witał przybyszów od strony Morza Adriatyckiego. To miejsce, gdzie historia spotyka się z codziennym życiem mieszkańców, a architektura zachwyca swoją oryginalnością.

W przeciwieństwie do Wenecji, której zabudowa utrzymana jest w stonowanych, ziemistych barwach, Comacchio wyróżnia się kolorowymi domami – różowymi, czerwonymi i niebieskimi – które nadają miastu radosny, przyjazny charakter. Spacerując po wąskich uliczkach, można poczuć autentyczną atmosferę włoskiego miasteczka.

Kultura i atrakcje – co warto zobaczyć?

Miłośnicy historii i kultury powinni odwiedzić Museo Delta Antico, gdzie zgromadzono artefakty z czasów rzymskich i średniowiecznych, odnalezione w okolicach delty Padu – drugiego co do wielkości obszaru podmokłego w Europie. To doskonała okazja, by poznać bogatą przeszłość regionu i zrozumieć jego znaczenie na mapie Włoch.

Comacchio to jednak przede wszystkim miejsce na spokojny, jednodniowy wypad. W przeciwieństwie do Wenecji, która wymaga kilku dni na zwiedzanie, tutaj można w pełni nacieszyć się urokami miasta podczas popołudniowego spaceru. To idealny przystanek dla osób, które odwiedziły już Bolonię czy Rawennę i szukają mniej oczywistych atrakcji.

Kulinarne bogactwo regionu

Comacchio słynie z połowu węgorza, a lokalnym przysmakiem jest „anguilla marinata” – marynowany węgorz, którego można znaleźć w wielu restauracjach. Co roku, we wrześniu i październiku, odbywa się tu Festiwal Węgorza, przyciągający smakoszy z całego regionu.

Region Emilia-Romania to prawdziwy raj dla miłośników kuchni. W menu królują takie specjały jak mortadela, parmezan czy piadina – tradycyjny placek najlepiej smakujący z miękkim serem squacquerone. Warto także spróbować lokalnego czerwonego wina Sangiovese, które w regionalnym dialekcie nazywane jest po prostu „e be”, czyli „napój”.

Jednym z najbardziej charakterystycznych dań jest strozzapreti – zwany potocznie „dusicielem księży”, przygotowywany z pszenicy durum, semoliny i wody. Współczesne wersje mogą zawierać także białka jaj i parmezan, ale tradycyjna receptura wywodzi się z prostych, chłopskich korzeni.

Jak dotrzeć do Comacchio?

W sezonie letnim można dolecieć bezpośrednio do Rimini lub Forli. Z lotniska w Rimini do Comacchio jest około godziny i dwudziestu minut jazdy, a z Forli – około godziny. Można także wybrać lot do Bolonii, skąd dojazd samochodem zajmuje niecałą godzinę. Dostępność połączeń lotniczych i atrakcyjne ceny biletów sprawiają, że Comacchio jest łatwo dostępne dla turystów z różnych części Europy.

Comacchio to miejsce, które zachwyca spokojem, autentycznością i bogactwem lokalnych tradycji. To doskonała alternatywa dla zatłoczonej Wenecji – idealna na jednodniową wycieczkę, pełną włoskiego uroku, kolorów i smaków. Jeśli szukasz miejsca, gdzie można odpocząć od tłumów i poczuć prawdziwą atmosferę włoskiego miasteczka, Comacchio będzie strzałem w dziesiątkę.

Źródło: metro.co.uk