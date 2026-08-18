Nowe fakty ws. śmierci Hayden Panettiere. Jest oświadczenie

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Jaka była przyczyna śmierci aktorki Hayden Panettiere? Na razie nie ma jednoznacznych informacji w tej sprawie. Magazyn „The Hollywood Reporter” opublikował jednak oświadczenie biura koronera, dotyczące wstępnych wyników sekcji zwłok 36-letniej gwiazdy.

Podczas sekcji nie stwierdzono żadnych oznak urazów, które mogłyby przyczynić się do śmierci – czytamy w oświadczeniu podpisanym przez Mike'a Ellisa z biura koronera hrabstwa Greenville, które opublikował „The Hollywood Reporter”.

„Przyczyna i okoliczności śmierci pozostają do ustalenia w wyniku dalszego śledztwa i przeprowadzenia dodatkowych badań. Śledztwo jest nadal w toku. W chwili obecnej nie ma żadnych dalszych szczegółów, które można by ujawnić” - podkreślono w dokumencie.

Jak podaje „THR”, szczegółowe wyniki sekcji zwłok Hayden Panettiere mogą być dostępne dopiero za ok. 8 tygodni. Powinny dać odpowiedź na pojawiające się pytania, czy gwiazda mogła być pod wpływem leków lub jakichś substancji odurzających. W nagraniu z numeru alarmowego dotyczącym Panettiere, na które powołują się m.in. TMZ i Deadline, pojawia się wątek zatrzymania akcji serca i podejrzenia przedawkowania jakiejś substancji.

Hayden Panettiere na zdj. z 2015 r. (fot. ROLF VENNENBERND) / PAP/EPA

Hayden Panettiere zmarła w wieku 36 lat. Była znana m.in. z ról w serialach „Herosi” i „Nashville". Na dużym ekranie zagrała m.in. w filmach „Krzyk 4” i „Krzyk VI”, a także „Mama na obcasach” i „Tytani”.

Panettiere zaczęła karierę już jako dziecko. W maju opublikowała autobiografię „This Is Me: A Reckoning”, w której opowiedziała o swoim życiu, m.in. o depresji poporodowej, uzależnieniu, traumie, przemocy domowej i drodze do powrotu do zdrowia.

Panettiere była znana także za sprawą związku z ukraińskim bokserem Władimirem Kliczko. Para doczekała się córki o imieniu Kaya.