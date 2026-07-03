RMF24

Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli sobie „tak” podczas prywatnej ceremonii – twierdzi „New York Post”. Młoda para już wkrótce świętować będzie z tysiącem gości w legendarnym Madison Square Garden w Nowym Jorku.

Prywatny ślub, publiczne świętowanie

Jak donosi „New York Post”, Taylor Swift i Travis Kelce, gwiazda muzyki pop oraz zawodnik futbolu amerykańskiego Kansas City Chiefs, zawarli związek małżeński podczas kameralnej ceremonii.

Według źródeł dziennika, para dopełniła wszelkich formalności jeszcze przed planowanym na dziś wielkim weselem w Madison Square Garden. To właśnie tam, w jednym z najsłynniejszych obiektów sportowo-widowiskowych świata, odbędzie się huczna impreza z udziałem ponad tysiąca zaproszonych gości.

Madison Square Garden na celowniku mediów

Przygotowania do wesela Taylor Swift i Travisa Kelceyego przed nowojorskim Madison Square Garden, fot. Olga Fedorova / PAP/EPA

Już od kilku dni okolice Madison Square Garden przeżywają prawdziwe oblężenie. Na miejscu pojawiły się tłumy fanów oraz dziesiątki ekip telewizyjnych i fotoreporterów. Policja zabezpiecza teren, a w okolicy pojawiły się specjalne strefy zamknięte dla ruchu. W czwartek wieczorem – jak twierdzą media – odbyło się tam przyjęcie dla około 100 osób, a główne świętowanie zaplanowano na piątek.

Długa lista zaproszonych gości

Wśród zaproszonych na dziś gości nie zabraknie największych gwiazd muzyki i show-biznesu. Na scenie mają wystąpić m.in. Ed Sheeran, Paul McCartney, Kenny Chesney oraz Stevie Nicks. Wśród gości pojawiły się już takie nazwiska jak Selena Gomez, Lena Dunham czy Jack Antonoff. Nie zabraknie również przedstawicieli świata sportu i mediów.

Fani Taylor Swift na ulicach Nowego Jorku

Mimo upałów i apeli władz miasta, fani Taylor Swift tłumnie gromadzą się wokół areny, licząc na choćby krótkie spotkanie ze swoją idolką. Wielu z nich przyjechało z różnych zakątków Stanów Zjednoczonych, a nawet z Europy. Jestem tu, bo kocham Taylor od 15 lat. To dla mnie niezapomniane przeżycie – mówi Ryan Weng, jeden z fanów czekających pod Madison Square Garden.

Wielkie zainteresowanie wzbudziły również przygotowania do imprezy – media śledziły każdy ruch ekip technicznych, a nawet dostawy sprzętu i dekoracji. W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania z przygotowań, a atmosfera wokół areny przypominała największe wydarzenia sportowe czy koncerty.

Polityka, plotki i charytatywność

Związek Taylor Swift i Travisa Kelce od początku wzbudzał ogromne emocje nie tylko wśród fanów, ale i w mediach. Para nie unikała tematów politycznych – Swift otwarcie wspierała Joe Bidena i Kamalę Harris, co stało się przedmiotem licznych dyskusji i teorii spiskowych w amerykańskich mediach.

Warto dodać, że nowożeńcy postanowili wykorzystać swoje święto również w szczytnym celu – na cele charytatywne przeznaczą aż 26 milionów dolarów.