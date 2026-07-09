Skończył 70 lat. Mało kto wie, z jakich hitów zrezygnował Tom Hanks

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Tom Hanks, jeden z najwybitniejszych aktorów naszych czasów, 9 lipca świętuje 70. urodziny. Jego filmografia to prawdziwa kolekcja niezapomnianych postaci - trudno wyobrazić sobie współczesną popkulturę bez Forresta Gumpa czy kapitana Millera z "Szeregowca Ryana” - jednak równie fascynująca jest lista produkcji, w których mógł zagrać, ale z różnych powodów odmówił.

Od początku kariery Tom Hanks z łatwością poruszał się między różnymi gatunkami filmowymi. Jego talent sprawił, że scenarzyści i reżyserzy często pisali role specjalnie z myślą o nim. Kiedy jednak odrzucał propozycje, w branży filmowej uruchamiał się swoisty efekt motyla – inni aktorzy dostawali szansę na stworzenie kultowych kreacji.

Jednym z najbardziej znanych przykładów jest film „Jerry Maguire”. Cameron Crowe, reżyser i scenarzysta, przez trzy lata pisał scenariusz z myślą o Hanksie. Aktor był bardzo zainteresowany projektem, jednak ostatecznie musiał z niego zrezygnować.

Wróciłem z Nowego Jorku do domu i skończyłem scenariusz. Potem Tom go przeczytał i odbyliśmy rozmowę, podczas której był mocno rozdarty. Bardzo chciał nakręcić swój własny film »Szaleństwa młodości«, jednocześnie był niesamowicie pozytywnie nastawiony do mojego scenariusza. Gdy odłożyliśmy słuchawki, wszyscy w biurze czekali na wieści. Wszedłem i powiedziałem, że właśnie odbyłem najwspanialszą rozmowę z Tomem Hanksem. „A więc zagra?” – zapytali. Odpowiedziałem: „Nie”. To oznacza, że jego urok był tak silny, że w zasadzie dopiero po odłożeniu słuchawki zorientowałem się, że on właśnie odrzucił tę rolę – wspominał Crowe.

Komediowe i romantyczne wybory

Hanks jest znany z udziału w kultowych komediach romantycznych, jednak niewiele osób wie, że mógł zagrać Harry’ego Burnsa w „Kiedy Harry poznał Sally”. Powód odmowy był bardzo osobisty.

Ludzie prawdopodobnie o tym nie wiedzą, ale Tom dostał propozycję zagrania w „Kiedy Harry poznał Sally” i ją odrzucił. Przechodził wtedy przez rozwód (z pierwszą żoną, Samanthą Lewes - red.) i był z tego powodu niezwykle szczęśliwy. Nie potrafił zrozumieć, dlaczego facet po rozwodzie miałby czuć jakikolwiek smutek. Przeczytał scenariusz i stwierdził, że ta postać do niego nie przemawia – zdradziła żona aktora, Rita Wilson.

Dylemat między „Shawshank” a „Forrestem Gumpem”

Jedna z najważniejszych decyzji w karierze Hanksa dotyczyła wyboru między dwoma wybitnymi scenariuszami: „Skazanymi na Shawshank” a „Forrestem Gumpem”. Aktor postawił na rolę Forresta, co przyniosło mu drugiego Oscara. Zwolnione przez niego miejsce w „Shawshank” zajął Tim Robbins. Choć film początkowo nie odniósł sukcesu kasowego, dziś uchodzi za jeden z najwyżej ocenianych obrazów w historii kina. Hanks kilka lat później zagrał w innej adaptacji prozy Stephena Kinga – „Zielonej mili”.

Role, których nie przyjął - i te, których nie mógł odmówić

Na liście odrzuconych przez Hanksa ról znajdują się także takie tytuły jak „Chaplin”, „Dzień świstaka” czy „Speed: Niebezpieczna prędkość”. Ten ostatni scenariusz uznał za zbyt absurdalny.

Są jednak projekty, którym nie potrafił się oprzeć. Przykładem jest „Toy Story” – pierwszy pełnometrażowy film animowany stworzony w całości komputerowo. Hanks użyczył głosu Chudemu, a seria stała się jednym z największych sukcesów w historii kina animowanego. Najnowsza, piąta część „Toy Story” zadebiutowała w czerwcu 2026 roku i już w weekend otwarcia zarobiła blisko 160 mln dolarów w Ameryce Północnej. Globalne przychody filmu wkrótce przekroczą 800 mln dolarów.

70 lat i nie zwalnia tempa

Tom Hanks to aktor, który nie tylko stworzył ikoniczne role, ale też swoimi wyborami wpłynął na losy światowego kina. Choć niektóre propozycje odrzucił, każda z nich pozostawiła ślad w historii Hollywood. Dziś, świętując 70. urodziny, wciąż pozostaje jednym z najbardziej cenionych i lubianych aktorów na świecie.