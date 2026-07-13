Sam Neill nie żyje. Aktor miał 78 lat

RMF24

W wieku 78 lat zmarł Sam ⁠Neill. Informację o śmierci nowozelandzkiego aktora przekazała jego rodzina.

„Z ogromnym smutkiem rodzina Sama Neilla dzieli się wiadomością o jego odejściu w poniedziałek 13 lipca w Sydney w Australii” - czytamy we wpisie bliskich aktora zamieszczonym na Instagramie.

Jak dodano, aktor zmarł w otoczeniu rodziny.

„Odszedł z godnością, która charakteryzowała całe jego życie” - napisali jego krewni.



„Strata była nagła i niespodziewana” - dodali. „Więcej szczegółów zostanie podanych później, ale na razie, w imieniu rodziny, prosimy o uszanowanie ich prywatności w tym trudnym czasie” - zaapelowali bliscy Sama Neilla.

Sam Neill stworzył wiele niezapomnianych kreacji aktorskich - m.in. w „Fortepianie” Jane Campion, „Parku Jurajskim” Stevena Spielberga czy w serialach „Peaky Blinders” i „Dzikość”.