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Sam Neill nie żyje. Aktor miał 78 lat

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 13 lipca (08:07)

W wieku 78 lat zmarł Sam ⁠Neill. Informację o śmierci nowozelandzkiego aktora przekazała jego rodzina.

Sam Neill nie żyje. Aktor miał 78 lat
Sam Neill, kadr z serialu „Dzikość”, zdj. PAP/Avalon /PAP

„Z ogromnym smutkiem rodzina Sama Neilla dzieli się wiadomością o jego odejściu w poniedziałek 13 lipca w Sydney w Australii” - czytamy we wpisie bliskich aktora zamieszczonym na Instagramie.

Jak dodano, aktor zmarł w otoczeniu rodziny. 

„Odszedł z godnością, która charakteryzowała całe jego życie” - napisali jego krewni.  


„Strata była nagła i niespodziewana” - dodali. „Więcej szczegółów zostanie podanych później, ale na razie, w imieniu rodziny, prosimy o uszanowanie ich prywatności w tym trudnym czasie” - zaapelowali bliscy Sama Neilla. 

Sam Neill stworzył wiele niezapomnianych kreacji aktorskich - m.in. w „Fortepianie” Jane Campion, „Parku Jurajskim” Stevena Spielberga czy w serialach „Peaky Blinders” i „Dzikość”. 

Źródło: RMF24
Tagi: sam neill

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