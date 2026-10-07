Literacki Nobel dla polskiego poety? Tak bukmacherzy oceniają jego szanse

RMF24

Już jutro poznamy laureata najbardziej prestiżowej nagrody literackiej świata – Nagrody Nobla. Emocje sięgają zenitu, a bukmacherzy mają swoich faworytów. Na liście potencjalnych zwycięzców pojawiła się mocna reprezentacja Azji i Ameryki. Pod uwagę brany jest również Polak Ryszard Krynicki.

W tym roku zdecydowaną faworytką według notowań jest Can Xue, nazywana filarem chińskiej awangardy literackiej. Jej książki, jak „Ulica Żółtego Błota” czy „Tajemniczy pociąg”, stworzyły niepowtarzalny styl – minimalistyczny, impresjonistyczny i pełen niedopowiedzeń.

Obok niej co roku pojawia się nazwisko Harukiego Murakamiego – japońskiego mistrza realizmu magicznego i melancholii, tłumaczonego już na ponad 50 języków. Fani liczą, że to wreszcie jego rok.

Thomas Pynchon, Gerald Murnane i Cristina Rivera Garza – outsiderzy na czele

W ścisłej czołówce nie zabrakło też Geralda Murnane’a, australijskiego pisarza znanego z awersji do podróży samolotem oraz korzystania wyłącznie z maszyn do pisania. Wracający w 2025 roku po dłuższej przerwie Thomas Pynchon cały czas elektryzuje literacki świat – jego proza to prawdziwy rollercoaster absurdów, spisków i czarnego humoru.

Coraz śmielej o Noblu mówi się też w kontekście literatury hiszpańskojęzycznej – tym razem faworytką jest Cristina Rivera Garza, autorka nominowanej do Pulitzera powieści „Niezniszczalne lato Liliany”.

Rosyjskie i polskie akcenty pośród pretendentów

Na liście bukmacherów znalazła się także rosyjska poetka Ludmiła Ulicka – oddana obrończyni praw człowieka i przeciwniczka rosyjskiej agresji na Ukrainę. W tym roku długo nie znika z medialnych zestawień.

Co ciekawe, w bukmacherskich zakładach pojawia się również polski akcent – poeta Ryszard Krynicki. Jego szanse według najnowszych kursów to 33 do 1.