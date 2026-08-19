„Jeden z najbardziej innowacyjnych perkusistów”. Frank Beard nie żyje

RMF24

W wieku 77 lat zmarł Frank Beard, perkusista zespołu rockowego ZZ Top. Był związany z tą grupą przez ponad pół wieku.

Muzyk zmarł na swoim ranczo w Richmond w Teksasie, w otoczeniu rodziny.

Straciliśmy wspaniałego przyjaciela i współpracownika, a świat stracił jednego z najbardziej innowacyjnych perkusistów i wspaniałego, prawdziwego syna Teksasu. Jego charakterystyczny rytm był kluczem do utrzymania na szczycie – podkreślił wokalista i gitarzysta zespołu ZZ Top - Billy Gibbons. Zapewnił też, że zgodnie z życzeniem Bearda, grupa będzie nadal funkcjonować.

Członkowie zespołu ZZ Top - od lewej: Billy Gibbons, Dusty Hill i Frank Beard (fot. Manuel Lopez)

W wieku 20 lat Frank Beard związał się ZZ Top. Efektem współpracy z Gibbonsem i Dustym Hillem była płyta „ZZ Top’s First Album”, która ukazała się w styczniu 1971 roku. Była utrzymana w stylu, który stał się znakiem rozpoznawczym zespołu - texas boogie-blues-rock.

Beard był zaraz po Gibbonsie najdłużej grającym członkiem zespołu. Był też współtwórcą takich przebojów, jak „Sharp Dressed Man”, „Tush”, czy „Gimme All Your Lovin”.

ZZ Top sprzedali ponad 50 mln płyt, a sześć singli grupy dotarło do pierwszego miejsca listy przebojów prestiżowego magazynu muzycznego „Billboard”.

Grupa była trzykrotnie nominowana do nagrody Grammy. W 2004 r. członkowie ZZ Top trafili do Galerii Sław Rock and Rolla.

Frank Beard na zdj. z 2016 r. (fot. Manuel Lopez) / PAP/EPA