"Najwspanialszy" nadchodzi! Serial o Muhammadzie Alim już tej jesieni

RMF24

Już 4 listopada na Prime Video zadebiutuje pierwszy autoryzowany serial fabularny o życiu Muhammada Alego. Produkcja „Najwspanialszy” zapowiada się na prawdziwą gratkę nie tylko dla fanów boksu, ale i wielbicieli inspirujących historii. Głównego bohatera zagra Jaalen Best.

„Najwspanialszy” to pierwsza oficjalnie autoryzowana przez rodzinę Alego produkcja fabularna, która przybliży widzom życie i karierę jednego z najwybitniejszych sportowców XX wieku. Serial powstał przy ścisłej współpracy z wdową po pięściarzu, Lonnie Ali, która pełni funkcję producentki wykonawczej.

W roli młodego Muhammada Alego zobaczymy Jaalena Besta, aktora znanego z serialu „All American: Nowe początki”. Jak podkreśla Lonnie Ali, twórcy odkryli w nim niezwykły talent, który pozwolił mu nie tylko wiernie oddać postać Alego, ale także jego charyzmę, odwagę i życzliwość.

Od złotego medalu do walki o prawa człowieka

Muhammad Ali zdobył międzynarodową sławę już jako 18-latek, sięgając po złoty medal olimpijski podczas igrzysk w Rzymie w 1960 roku. Cztery lata później, jeszcze jako Cassius Clay, pokonał Sonny'ego Listona i po raz pierwszy został mistrzem świata wagi ciężkiej. W trakcie kariery trzykrotnie wywalczył ten tytuł, stoczył legendarne pojedynki z Joe Frazierem, George'em Foremanem i Kenem Nortonem, a zawodowy bilans zakończył z 56 zwycięstwami i pięcioma porażkami.

Za serial odpowiada showrunner Ben Watkins, twórca „Cross”, a w gronie producentów znalazł się również nagrodzony Oscarem za rolę w głośnych „Grzesznikach” Michael B. Jordan i jego firma Outlier Society. W obsadzie znaleźli się także Michael Ealy, Dana Gourrier, Amin Joseph oraz Kai Parham.

Jest już zwiastun

Wraz z ogłoszeniem daty premiery Prime Video opublikowało pierwszy zwiastun. Materiał koncentruje się na początkach kariery Alego i pokazuje jego przygotowania do walki o mistrzostwo świata wagi ciężkiej. Towarzyszą mu słowa przyszłego mistrza: „Jestem najszybszy! Jestem najsilniejszy! Nie da się mnie pokonać! Będę najmłodszym mistrzem świata wagi ciężkiej w historii!”.