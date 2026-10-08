„Dostała pani Nobla”. Laureatka odebrała telefon w kuchni, a to zdjęcie obiegło sieć

RMF24

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Spodziewała się zwyczajnego dnia w Reykjavíku, ale odebrała telefon z informacją, że otrzymała literackiego Nobla. Wiadomość zastała ją, gdy była akurat w kuchni. Anne Carson miała być kompletnie zaskoczona. Jej pełna niedowierzania reakcja została uchwycona na zdjęciu.

Anne Carson od lat uznawana jest za jedną z najoryginalniejszych i najważniejszych postaci współczesnej literatury. Jej twórczość, łącząca poezję, eseistykę i tłumaczenia, zdobyła uznanie zarówno czytelników, jak i krytyków na całym świecie.

W ostatnich latach ta kanadyjska autorka mieszka na Islandii – w 2022 roku otrzymała obywatelstwo tego kraju.

76-letnia Carson została nagrodzona Noblem za swoje „śmiałe i pełne inwencji dzieło, które w żywym dialogu z tradycją klasyczną stworzyło nowe formy dla literatury współczesnej”.

Niezwykły dla Anne Carson moment, gdy dowiaduje się o wyróżnieniu, udało się uwiecznić na fotografii. Wydaje się autentycznie zaskoczona informacją. Zdjęcie zostało udostępnione w mediach społecznościowych m.in. przez Fundację Nobla.

Najsłynniejszą książka Anne Carson jest „Autobiografia czerwonego” – to powieść-poemat, którego bohater – Gerion, wrażliwy skrzydlaty chłopiec o czerwonej skórze – natrafia na butnego włóczęgę Heraklesa.

Szczególne miejsce w jej pisarstwie zajmuje „Nox” (2010), elegia poświęcona zmarłemu bratu. To utwór łączący poemat, fragmenty, notatki, przekłady i sztukę wizualną.