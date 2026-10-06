Czesi nie wezmą udziału w Eurowizji. Powód jest inny, niż myślisz

RMF24

Czechy nie wezmą udziału w Konkursie Piosenki Eurowizji w 2027 roku. Publiczna telewizja CzT tłumaczy decyzję zapowiadanymi cięciami budżetowymi, związanymi ze zmianą systemu finansowania mediów publicznych.

„W 2027 roku nie zobaczymy czeskiej flagi na scenie. Będziemy jednak wspólnie kibicować innym i wierzymy, że kiedyś znów spotkamy się na Eurowizji” – poinformowała we wtorek publiczna telewizja CzT we wpisie na platformie X.

Stacja telewizyjna podkreśla, że Eurowizja to wielki projekt, wiążący się z dużymi wymaganiami programowymi, produkcyjnymi i organizacyjnymi.

Należy podkreślić, że do tej pory kraje rezygnowały z udziału w Eurowizji głównie ze względu na udział Izraela w konkursie i sytuację w Strefie Gazy. Na taki krok zdecydowała się m.in. Irlandia.

Czesi likwidują abonament

W związku z zapowiadanym przez rząd Czech likwidacją abonamentu media publiczne liczą się z poważnymi ograniczeniami w swoich budżetach.

W oczekiwaniu na planowaną zmianę sposobu finansowania i przejściem na bezpośrednią dotację CzT przygotowała m.in. likwidację niektórych programów, ograniczenie inwestycji, a nawet zwolnienia. Zamierza w ten sposób zaoszczędzić równowartość ponad 14 mln euro.

Konkurs Piosenki Eurowizji, którego pierwsza edycja odbyła się 70 lat temu, należy do najczęściej oglądanych telewizyjnych przeglądów muzyki pop w Europie. Republika Czeska po raz pierwszy wzięła udział w Eurowizji w 2007 roku, jako jeden z ostatnich krajów w Europie.