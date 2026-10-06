Czesi nie wezmą udziału w Eurowizji. Powód jest inny, niż myślisz

„W 2027 roku nie zobaczymy czeskiej flagi na scenie. Będziemy jednak wspólnie kibicować innym i wierzymy, że kiedyś znów spotkamy się na Eurowizji” – poinformowała we wtorek publiczna telewizja CzT we wpisie na platformie X.
Stacja telewizyjna podkreśla, że Eurowizja to wielki projekt, wiążący się z dużymi wymaganiami programowymi, produkcyjnymi i organizacyjnymi.
Należy podkreślić, że do tej pory kraje rezygnowały z udziału w Eurowizji głównie ze względu na udział Izraela w konkursie i sytuację w Strefie Gazy. Na taki krok zdecydowała się m.in. Irlandia.
Czesi likwidują abonament
W związku z zapowiadanym przez rząd Czech likwidacją abonamentu media publiczne liczą się z poważnymi ograniczeniami w swoich budżetach.
W oczekiwaniu na planowaną zmianę sposobu finansowania i przejściem na bezpośrednią dotację CzT przygotowała m.in. likwidację niektórych programów, ograniczenie inwestycji, a nawet zwolnienia. Zamierza w ten sposób zaoszczędzić równowartość ponad 14 mln euro.
Konkurs Piosenki Eurowizji, którego pierwsza edycja odbyła się 70 lat temu, należy do najczęściej oglądanych telewizyjnych przeglądów muzyki pop w Europie. Republika Czeska po raz pierwszy wzięła udział w Eurowizji w 2007 roku, jako jeden z ostatnich krajów w Europie.