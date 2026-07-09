Bonnie Tyler nie żyje. Legendarna piosenkarka miała 75 lat

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Nie żyje Bonnie Tyler - piosenkarka znana takich hitów jak "It’s a Heartache”, "Total Eclipse of the Heart” czy "Holding Out for a Hero". Informację o śmierci artystki przekazała rodzina.

Rodzina przekazała w komunikacie, który pojawił się na profilach piosenkarki w mediach społecznościowych, że Tyler odeszła wczoraj w Portugalii z powodu choroby.

„Wkrótce opublikujemy kolejne oświadczenie, ale na razie prosimy o uszanowanie naszej prywatności, abyśmy mogli uporać się z tą tragedią” - czytamy.

Śpiączka i wybudzenie

16 czerwca rodzina Bonnie Tyler przekazała, że 75-latka została wybudzona ze śpiączki farmakologicznej. Jej stan określano jako „delikatny”. „Lekarze wierzą, że uda się jej odzyskać zdrowie, choć proces ten będzie trwał przez jakiś czas” - przekazali bliscy Bonnie Tyler.

Dodali, że zaplanowane na wiosnę i lato koncerty z udziałem piosenkarki zostały przełożone na 2027 r. Zapewnili jednak, że artystka może powrócić na scenę już w październiku 2026.

Na oddział intensywnej terapii wokalistka trafiła w maju w związku z komplikacjami związanymi z nagłą operacją jelita. Jej stan oceniano wówczas jako bardzo ciężki. Ujawniono wówczas, że piosenkarka miała być reanimowana po chwilowym wstrzymaniu akcji serca.

Na leczenie szpitalne piosenkarka trafiła po tym, jak rozwinęła się u niej infekcja związana z zabiegiem dermatologicznym, któremu poddała się w Wielkiej Brytanii.

Barwna kariera

Bonnie Tyler, a właściwie Gaynor Hopkins-Sullivan, urodziła się 8 czerwca 1951 roku w Skewen w Południowej Walii jako córka Elsie Hopkins i Glyna Hopkinsa - górnika i weterana II wojny światowej. Łącząca w swojej twórczości elementy muzyki country, popu i rocka oraz dysponując chropowatym głosem, który śmiało mógłby rywalizować z wokalem Roda Stewarta czy Kim Carnes, wokalistka wyłoniła się ze sceny walijskiej w połowie lat 70.

Dorastała w muzycznej rodzinie, o czym mówiła m.in. w wywiadzie dla „The Guardian” z 2012 roku. Już od najmłodszych lat interesowała się śpiewaniem, a jej matka radziła jej, by uwierzyła w siebie, „ bo nikt inny tego za nią nie zrobi”.

Walijska piosenkarka, która naprawdę nazywała się Gaynor Hopkins-Sullivan, pierwszy publiczny występ zaliczyła już w wieku 12 lat. Zaśpiewała wówczas w kaplicy anglikański hymn „All Things Bright and Beautiful”. W wieku 16 lat rzuciła szkołę i rozpoczęła pracę w sklepie spożywczym, marząc o karierze muzycznej podobnej do tej, jaką miały jej idolki – Janis Joplin i Tina Turner.

Jak pisze „The New York Times”, doświadczenie zdobywała, śpiewając z lokalnymi zespołami R&B, aż w końcu w 1975 roku została odkryta przez łowcę talentów podczas występu w klubie w Swansea w Walii. Dzięki solowym nagraniom demo podpisała kontrakt z wytwórnią RCA. Tyler zadebiutowała singlem „Lost in France” w 1976, który stał się hitem TOP 10 w Wielkiej Brytanii.

Od hitu do hitu

W 1977 r. ukazała się jej debiutancka płyta „The World Starts Tonight”. „It's a Heartache” znalazła się na jej drugim albumie, wydanym w 1978 r. „Natural Force”, na którym zaprezentowała się jako artystką łącząca wpływy muzyki country i popu. Na kolejny wielki przebój musiała czekać do 1983 r. Piosenka „Total Eclipse of the Heart” ukazała się na jej piątym w dorobku albumie pt. „Faster Than the Speed of Night”. Należy do najpopularniejszych utworów całych lat 80. Utwór został skomponowany przez Jima Steinmana, pierwotnie na potrzeby niezrealizowanego musicalu na podstawie filmu „Nosferatu”. Po latach Steinman został kompozytorem niemieckiej produkcji „Tanz der Vampire” (pol. „Taniec Wampirów”), opartej na filmie Romana Polańskiego. W musicalu piosenka ta znalazła się jako monumentalny utwór finałowy i wielki duet głównych bohaterów.

Innym wielkim hitem dekady okazała się piosenka „Holding Out for a Hero”, która znalazła się na ścieżce dźwiękowej filmu „Footloose”. Był to ostatni wielki sukces komercyjny w karierze Tyler.

Bonnie Tyler słynęła także z duetów. W drugiej połowie lat 80. Europa, a wraz z nią duża cześć Polski, bawiła się podczas prywatek w rytm przeboju „A Rockin' Good Way”, zaśpiewanego wraz z Shakinem Stevensem.

Początek lat 90. przyniósł artystce sukces w Europie dzięki płycie „Bitterblue”, który nie powtórzył się przy okazji kolejnych wydawanych w tej dekadzie pracach. Na trzy lata związała się współpracą ze znanym z duetu Modern Talking kompozytorem i producentem Dieterem Bohlenem, co przyniosło jej popularność w Niemczech i krajach niemieckojęzycznych.

W tej samej dekadzie piosenkarka współpracowała także m.in. z Robinem Gibbem z tria Bee Gees, występowała w ukraińskiej edycji muzycznego programu telewizyjnego „X Factor”, w 2013 r. reprezentowała Wielką Brytanię w konkursie Eurowizji (zajęła 19. miejsce z piosenką „Believe In Me”).

Mogła pochwalić się natomiast dobrą sprzedażą wydanej w 2017 r. kompilacji największych przebojów „The Very Best of Bonnie Tyler”, a dwa lata później Tyler wydała nową płytę - nagraną z udziałem Roda Stewarta i Cliffa Richarda kolekcję piosenek miłosnych „Between the Earth and the Stars”. W 2021 r. ukazał się album zatytułowany „The Best is Yet To Come”.

Wielokrotnie występowała w Polsce - pojawiła się nawet w programie telewizyjnym „Jaka to melodia?”. Ostatni raz pojawiła się w naszym kraju w grudniu 2025 r., podczas trasy „40 Years Total Eclipse of the Heart”.

W 2023 r. Tyler została uhonorowana Orderem Imperium Brytyjskiego (MBE) za zasługi dla muzyki. Podczas ceremonii wręczenia odznaczenia powiedziała: „Nigdy nawet nie przypuszczałam, że spotka mnie coś takiego – moi rodzice byliby tacy dumni. Nominacja do Grammy była czymś wspaniałym, ale otrzymanie MBE za to, co absolutnie kocham robić, jest najważniejszym momentem mojej kariery”.