Zwróć uwagę na te półki podczas zakupów. Ceny wystrzeliły w górę

Wzrost cen produktów codziennego użytku Według najnowszego raportu UCE Research i Uniwersytetów WSB Merito, w czerwcu 2026 roku Polacy płacili za codzienne zakupy średnio o 2,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Analiza objęła 100 najczęściej wybieranych produktów, a dane zebrano z ponad 45,5 tysiąca sklepów należących do 64 sieci handlowych w całej Polsce. Największy wzrost cen zanotowano w kategorii chemii gospodarczej – aż o 6,1 proc. w skali roku. Wyraźnie podrożały także pieczywo (o 5,3 proc.), słodycze i desery (o 5,2 proc.), środki higieny osobistej (o 5,1 proc.) oraz ryby (o 4,5 proc.). Stopy procentowe: Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję Stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie. Tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że stopa referencyjna, od której zależy między innymi wysokość rat kredytów, nadal będzie wynosić 3,75.

Dlaczego chemia gospodarcza drożeje? Eksperci zwracają uwagę, że wzrost cen chemii gospodarczej i środków higieny osobistej wynika głównie z wysokich kosztów energii, pracy, opakowań i logistyki. Surowce stanowią jedynie niewielką część kosztu wytworzenia tych produktów. Dr Agnieszka Łopatka z Uniwersytetu WSB Merito podkreśla, że utrzymujące się wysokie koszty produkcji oraz logistyki w Polsce przekładają się na wyższe ceny dla konsumentów. Dr Marek Szymański dodaje, że przemysł chemiczny odnotował w maju wzrost cen produkcji sprzedanej o 4 proc., co najprawdopodobniej zostało przerzucone na klientów przez sieci handlowe. Wojna cenowa między sieciami handlowymi koncentruje się głównie na produktach spożywczych, takich jak mąka, olej, masło, nabiał czy mięso. Sklepy oferują na nie liczne promocje, by przyciągnąć klientów, co skutkuje obniżeniem marż. Aby utrzymać rentowność, sieci podnoszą marże na innych grupach produktów, w tym właśnie na chemii gospodarczej, środkach higieny osobistej czy słodyczach.

Zmiany cen w poszczególnych kategoriach Oprócz chemii gospodarczej, w czerwcu podrożały także inne kategorie produktów. Używki zdrożały średnio o 3,6 proc., mięso i produkty sypkie o 3,4 proc., napoje o 3,2 proc., owoce o 2,7 proc., wędliny o 2,2 proc., artykuły dla dzieci o 1,9 proc., karmy dla zwierząt o 1,5 proc., a warzywa o 0,8 proc. Stabilizacja cen żywności to efekt niższych cen surowców rolnych, wygaśnięcia wcześniejszych szoków kosztowych oraz silnej konkurencji między sieciami handlowymi. Jednak, jak podkreślają eksperci, nie oznacza to powrotu do dawnych, niższych cen, ponieważ koszty pracy, energii i podatki nadal pozostają wysokie. NBP ujawnia prognozę dotyczącą inflacji i PKB. Czy portfele Polaków ucierpią? Inflacja na koniec 2026 roku wyniesie 2,9 proc., na koniec 2027 roku 2,7 proc., a na koniec 2028 roku 2,2 proc - wynika z tzw. centralnej ścieżki projekcji inflacji, którą opublikował dziś Narodowy Bank Polski. Jednocześnie wzrost PKB na koniec tego…

Które produkty potaniały? Wśród nielicznych kategorii, które potaniały, znalazły się produkty tłuszczowe – ich ceny spadły aż o 14,9 proc. Szczególnie wyraźny był spadek cen masła, które potaniało o 34,9 proc. Produkcja masła w pierwszych pięciu miesiącach 2026 roku była wyższa o 22 proc. niż rok wcześniej, a produkcja oleju rzepakowego wzrosła o 16 proc., a słonecznikowego aż o 262 proc. Tak duża podaż wymusiła na producentach i sklepach wprowadzenie zachęt cenowych, by skłonić klientów do zwiększonych zakupów. Nieznacznie potaniał także nabiał (o 1,2 proc.) oraz dodatki spożywcze, takie jak ketchup czy majonez (o 0,1 proc.).