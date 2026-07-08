Stopy procentowe: Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję

RMF24

Stopy procentowe pozostają na dotychczasowym poziomie. Tak zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. Oznacza to, że stopa referencyjna, od której zależy między innymi wysokość rat kredytów, nadal będzie wynosić 3,75.

Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę posiedzeniu utrzymała stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie.

Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została utrzymana na poziomie 3,75 proc.

Stopa depozytowa wynosi 3,25 proc., stopa lombardowa – 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli wynosi 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc.

Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz - na początku marca, o 0,25 pkt proc.

Ci, którzy mają kredyt na oprocentowaniu zmiennym, mogą być zadowoleni, bo raty nie tylko nie wzrosną, ale w praktyce mogą nawet odrobinę spaść. To dlatego, że wskaźnik WIBOR, odpowiedzialny za prawdziwy koszt rat, obniża się. Rynek nie spodziewa się, że kolejne miesiące mogą przynieść podwyżki stóp. Zyskać mogą też ci, którzy dopiero chcą wziąć kredyt na oprocentowanie stałe - komentuje dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.

Te stawki oprocentowania stałego właściwie już powróciły mniej więcej do poziomów sprzed wojny na Bliskim Wschodzie, czyli ponownie można liczyć na stawki oprocentowania poniżej 6 procent - wylicza ekspert portalu Rankomat.pl Jarosław Sadowski.

Kolejna szansa na zmianę stóp możliwa dopiero we wrześniu. Wtedy odbędzie się kolejne decyzyjne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.