NBP ujawnia prognozę dotyczącą inflacji i PKB. Czy portfele Polaków ucierpią?

RMF24

Inflacja na koniec 2026 roku wyniesie 2,9 proc., na koniec 2027 roku 2,7 proc., a na koniec 2028 roku 2,2 proc - wynika z tzw. centralnej ścieżki projekcji inflacji, którą opublikował dziś Narodowy Bank Polski. Jednocześnie wzrost PKB na koniec tego roku powinien wynieść 3,7 proc.

Konflikt na Bliskim Wschodzie zapoczątkowny przez Trumpa i Netanjahu odbija się czkawką

„Po zamknięciu projekcji marcowej Polska doświadczyła kolejnego w ostatnich latach szoku podażowego – wywołanego konfliktem na Bliskim Wschodzie wzrostu cen surowców energetycznych na światowych rynkach. Szok ten przełożył się na wzrost wskaźnika CPI z poziomu 2,1 proc. r/r odnotowanego w styczniu i lutym br. do 3,1 proc. r/r w maju br. W konsekwencji inflacja CPI w latach 2026-2027 będzie utrzymywać się na poziomie wyższym niż zakładano w poprzedniej projekcji” – podał NBP w piątkowym „Raporcie o inflacji”, zawierającym projekcję inflacji.

Co z PKB?

Projekcja NBP obejmuje również PKB. Zgodnie z centralną ścieżką wzrost PKB wyniesie w tym roku 3,7 proc., w 2027 roku 2,8 proc., a w 2028 r. 3 proc.

Bank centralny zakłada, że tegoroczny wzrost gospodarczy będzie zbliżony do ubiegłorocznego, ale poniżej założeń marcowej projekcji.

„Będzie to wynikiem z jednej strony pozytywnego wpływu kulminacji absorbcji funduszy unijnych w tym okresie, z drugiej natomiast negatywnych skutków wzrostu cen surowców energetycznych na globalnych rynkach” - dodano w raporcie.

Podano, że w następnych latach - ze względu na spadek wykorzystania środków unijnych - tempo wzrostu PKB będzie spadać.