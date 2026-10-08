ZUS wypłacił pierwsze zasiłki opiekuńcze dla par jednopłciowych. Nowe przepisy już działają

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Zakład Ubezpieczeń Społecznych po raz pierwszy wypłacił zasiłki opiekuńcze dla par jednopłciowych. To efekt nowych przepisów, które umożliwiają uznawanie w Polsce małżeństw tej samej płci zawartych za granicą. Jak wygląda sytuacja po zmianach i kto może liczyć na wsparcie?

Od 23 sierpnia obowiązuje rozporządzenie, które pozwala na przeniesienie do polskiego rejestru stanu cywilnego (poprzez tzw. transkrypcję) aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Dzięki temu małżeństwa tej samej płci, uznane przez polskie urzędy, zyskują takie same prawa jak pary heteroseksualne – w tym prawo do świadczeń wypłacanych przez ZUS.

ZUS wypłacił dwa zasiłki

Jak poinformowała rzeczniczka prasowa ZUS, Anna Kalita, do tej pory do zakładu wpłynęły dwa wnioski o zasiłek opiekuńczy od par jednopłciowych. Oba zostały rozpatrzone pozytywnie i zakończyły się wypłatą świadczenia. ZUS podkreśla, że każda osoba, która spełnia warunki określone w ustawie, może ubiegać się o zasiłek opiekuńczy – niezależnie od płci małżonka.

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobie, która musi zaopiekować się chorym małżonkiem, jeśli spełnia pozostałe warunki określone w przepisach. W przypadku dużych pracodawców (powyżej 20 ubezpieczonych) świadczenia wypłacają płatnicy składek, w pozostałych przypadkach – bezpośrednio ZUS. Jak dotąd, ZUS nie posiada informacji o wypłatach zasiłków przez innych płatników składek dla małżonków tej samej płci.

Coraz więcej transkrypcji małżeństw jednopłciowych

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji, do końca ubiegłego tygodnia polskie urzędy stanu cywilnego dokonały transkrypcji 516 aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą – 198 dotyczyło par kobiet, a 318 – mężczyzn. Nowe rozporządzenie Ministra Cyfryzacji wprowadziło także różne wzory dokumentów, w zależności od płci małżonków.

Nowe regulacje to odpowiedź na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zobowiązał Polskę do uznawania małżeństw jednopłciowych zawartych w innych krajach UE. Aktualizacja wzorów aktów małżeństwa jest także efektem wyroków polskich sądów administracyjnych, które nakazywały transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych.