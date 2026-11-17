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W tym roku karp będzie trudniej dostępny i znacznie droższy niż w latach poprzednich - informuje „Puls Biznesu”. Co się dzieje z polskimi hodowlami i jak sytuacja na rynku wpłynie na świąteczne stoły Polaków?

Październik oznacza początek intensywnych odłowów karpia, które potrwają do końca listopada. Jak podkreślają w rozmowie z „Pulsem Biznesu” przedstawiciele branży, mijający sezon był dla hodowców bardzo trudny. Główną przyczyną są coraz większe problemy z dostępnością wody, niezbędnej do prowadzenia tradycyjnej, stawowej hodowli karpia. W efekcie produkcja w Polsce spadnie, a ceny karpia mogą wzrosnąć nawet o 10–20 procent w stosunku do ubiegłego roku.

Zmieniają się preferencje klientów

Tradycja jedzenia karpia na Boże Narodzenie jest nadal silna – jak pokazują badania, aż 66 proc. Polaków wskazuje tę rybę jako numer jeden na świątecznym stole. Wśród osób starszych, powyżej 60. roku życia, odsetek wybierających karpia sięga aż 76 procent.

Zmieniają się natomiast zwyczaje zakupowe – coraz częściej sięgamy po filety pozbawione ości, płaty czy wygodne, już oporządzane porcje ryby. Tylko 9 proc. konsumentów decyduje się na zakup całego, świeżego karpia - czytamy w „Pulsie Biznesu”.

Rośnie także zainteresowanie zakupami online, choć to wciąż niewielki odsetek ogólnej sprzedaży.

Chociaż najwięcej karpia kupujemy w dyskontach (27 proc.), coraz popularniejsze są sklepy rybne, zakupy bezpośrednio u producenta, a także różnorodne sezonowe punkty sprzedaży.

Import i wysokie koszty utrudniają pracę

Większość polskich hodowli karpia to rodzinne firmy z tradycjami. Jednak oprócz problemów hydrologicznych, gospodarstwa dotyka też presja ze strony ryb drapieżnych, importu tanich ryb i niestabilności cen na rynku.

Bez systemowych zmian prawnych branża sama nie poradzi sobie z konkurencją i problemami wynikającymi z pogarszających się warunków środowiskowych – podkreśla wiceprezes Organizacji Producentów Polski Karp Tomasz Siwiec.

Aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów, branża wdraża innowacyjne rozwiązania. Rośnie oferta wygodnych filetów bez skóry i uciążliwych ości, w sklepach pojawiają się coraz nowocześniejsze formy karpia, a producenci intensywniej promują tę rybę jako produkt zdrowy, lokalny i całoroczny.

Z badania rynku wynika jednak, że aż 26 proc. Polaków wciąż traktuje karpia wyłącznie jako rybę typowo świąteczną. Nieco ponad jedna piąta respondentów byłaby gotowa kupić świeżego karpia czy przetwory już po grudniowych świętach.