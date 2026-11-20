RMF24

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Jeronimo Martins Polska, właściciel sklepów Biedronka, ma 14 dni na zapłacenie 170 mln zł kary – poinformował w piątek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sąd apelacyjny potwierdził, że firma nieuczciwie wykorzystywała przewagę kontraktową i ustalił wysokość kary.

Jak wyjaśniono w komunikacie UOKiK, sprawa dotyczy rabatów, których Jeronimo Martins Polska żądała od dostawców już po zrealizowaniu dostaw do sieci Biedronka.

Według ustaleń prezesa UOKiK rabaty te nie były przewidziane w zawartych umowach ani wcześniej komunikowane. W efekcie UOKiK uznał te działania za nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej i nałożył na spółkę karę ponad 723 mln zł.

„Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w 2024 r. potwierdził praktykę, obniżając karę do ponad 506 mln zł. W dzisiejszym wyroku Sąd Apelacyjny ponownie potwierdził naruszenia prawa przez Jeronimo Martins Polska, ustalając wysokość kary dla właściciela sieci Biedronka na 170 mln zł” – czytamy w komunikacie UOKiK.