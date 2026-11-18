RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Prezes UOKiK uderza w Allegro. Na firmę nałożono blisko 55 mln zł kary za dwie praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Firma obiecywała m.in., że za każde 10 przesyłek zasadzi jedno drzewo.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował w środowym komunikacie, że Prezes UOKiK uznał za naruszające zbiorowe interesy konsumentów dwie praktyki Allegro.

„Pierwsza polegała na sugerowaniu, że wybór dostawy Allegro One i zebranie 10 przesyłek oznacza, że firma posadzi jedno nowe drzewo. Druga dotyczyła niewystarczającego informowania o dodatkowych warunkach, które trzeba było spełnić, aby drzewo zostało posadzone lub przypisane konsumentowi, tj. wymogu złożenia przez konsumenta dedykacji” - wskazał urząd.

Urząd ustalił, że w rzeczywistości nasadzenia opierały się na prognozach, część drzew była już posadzona, a części nigdy nie zasadzono.

„W czasie, gdy konsument zbierał kolejne przesyłki, decyzja o nasadzeniach była już więc podjęta, a w części przypadków drzewo zostało wcześniej posadzone i dopiero później 'przypisane' konkretnej osobie” - podkreślono.

Cztery banki muszą oddać klientom pieniądze. UOKiK wydał ważną decyzję Prezes UOKiK zobowiązał ING Bank Śląski, Bank Ochrony Środowiska, Nest Bank i Plus Bank do zmiany procedur w sprawach nieautoryzowanych transakcji płatniczych. Banki mają też zweryfikować odrzucone reklamacje i jeśli będzie to konieczne - oddać…

Druga zakwestionowana praktyka polegała na niewystarczającym informowaniu o dodatkowych warunkach przez Allegro, które klient musiał spełnić, aby drzewo zostało posadzone lub przypisane do niego. Konsument musiał bowiem odebrać komplet 10 przesyłek w ciągu jednego roku kalendarzowego, a od stycznia 2024 r. dodatkowo złożyć dedykację dla drzewa w określonym terminie.

Przez długi czas możliwość wpisania dedykacji w panelu Allegro One była jednak wyłączona - poinformował UOKiK.

Za pierwszą praktykę Allegro otrzymało karę w wysokości 29 mln 852 tys. zł, a za drugą 24 mln 876 tys. zł - łącznie 54 mln 728 tys. zł.

„Zielone deklaracje muszą być prawdziwe, konkretne i weryfikowalne, inaczej mogą wprowadzać konsumentów w błąd, stanowiąc przykład greenwashingu” – zaznaczył Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Od 2025 r. zarzuty dotyczące greenwashingu usłyszały od UOKiK także m.in. firmy: DHL, DPD, InPost, Bolt, Tchibo, Zara oraz L’Oréal Polska.