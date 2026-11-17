ZUS jednoznacznie rozwiewa wątpliwości – takie świadczenie jak „15. emerytura” nie jest przewidziane w polskich przepisach.
Wypłaty trzynastej i czternastej emerytury regulowane są odrębnymi ustawami i przyznawane są automatycznie, jednak na kolejne dodatkowe świadczenie nie ma co liczyć.
Dwie wypłaty w grudniu – o co tak naprawdę chodzi?
Powodem, dla którego część seniorów zobaczy na swoim koncie dwa przelewy w grudniu, nie jest wprowadzenie kolejnej emerytury, a kalendarz i terminy wypłat. Osoby, którym przysługuje emerytura z terminem płatności 1. dnia miesiąca, w grudniu dostaną przelew zarówno za grudzień, jak i – wcześniej niż zwykle – za styczeń następnego roku. Nowy Rok to dzień ustawowo wolny od pracy, dlatego ZUS przesuwa wypłatę emerytur na jeszcze ostatnie dni roku kalendarzowego.
Jak tłumaczy ZUS:
- 1 grudnia 2026 r. seniorzy otrzymają emeryturę za grudzień.
- Przed 31 grudnia 2026 r. na konta trafić powinna emerytura za styczeń 2027 r., której regularny termin przypadłby właśnie na 1 stycznia.
Jak nie pogubić się w przelewach?
To, że dwa przelewy pojawią się jeszcze przed Nowym Rokiem, może łatwo wprowadzić w błąd podczas planowania domowego budżetu. W historii rachunku bankowego świadczenie za styczeń będzie widnieć jeszcze z datą grudniową. Efekt? W następnym miesiącu ZUS nie przeleje już pieniędzy za styczeń ponownie.
Liczba wypłat w roku zawsze odpowiada liczbie miesięcy, choć dwa z nich (grudzień i styczeń) mogą być obsłużone jednocześnie pod koniec roku.
Dodatkowe świadczenia nadal są
Seniorzy, którzy mają prawo do trzynastki i czternastki, nie muszą się martwić – te świadczenia przysługują cały czas. Trzynasta emerytura w 2026 r. wyniosła 1978,49 zł brutto, a czternasta przypadała osobom, których świadczenia podstawowe nie przekraczały 2900 zł brutto.