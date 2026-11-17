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Niektórzy seniorzy zobaczą w grudniu na swoich kontach aż dwa przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wokół tematu narosło jednak sporo niedomówień i pojawia się pytanie, czy druga wypłata to „15. emerytura”. Czy rzeczywiście emerytów czeka w kolejnym miesiącu dodatkowe świadczenie? „Gazeta Prawna”: sprawdziła, jak wygląda prawdziwy harmonogram wypłat i kto faktycznie może liczyć na dwa przelewy przed Nowym Rokiem.

ZUS jednoznacznie rozwiewa wątpliwości – takie świadczenie jak „15. emerytura” nie jest przewidziane w polskich przepisach.

Wypłaty trzynastej i czternastej emerytury regulowane są odrębnymi ustawami i przyznawane są automatycznie, jednak na kolejne dodatkowe świadczenie nie ma co liczyć.

Dwie wypłaty w grudniu – o co tak naprawdę chodzi?

Powodem, dla którego część seniorów zobaczy na swoim koncie dwa przelewy w grudniu, nie jest wprowadzenie kolejnej emerytury, a kalendarz i terminy wypłat. Osoby, którym przysługuje emerytura z terminem płatności 1. dnia miesiąca, w grudniu dostaną przelew zarówno za grudzień, jak i – wcześniej niż zwykle – za styczeń następnego roku. Nowy Rok to dzień ustawowo wolny od pracy, dlatego ZUS przesuwa wypłatę emerytur na jeszcze ostatnie dni roku kalendarzowego.

Jak tłumaczy ZUS:

- 1 grudnia 2026 r. seniorzy otrzymają emeryturę za grudzień.

- Przed 31 grudnia 2026 r. na konta trafić powinna emerytura za styczeń 2027 r., której regularny termin przypadłby właśnie na 1 stycznia.

Jak nie pogubić się w przelewach?

To, że dwa przelewy pojawią się jeszcze przed Nowym Rokiem, może łatwo wprowadzić w błąd podczas planowania domowego budżetu. W historii rachunku bankowego świadczenie za styczeń będzie widnieć jeszcze z datą grudniową. Efekt? W następnym miesiącu ZUS nie przeleje już pieniędzy za styczeń ponownie.

Liczba wypłat w roku zawsze odpowiada liczbie miesięcy, choć dwa z nich (grudzień i styczeń) mogą być obsłużone jednocześnie pod koniec roku.

Dodatkowe świadczenia nadal są

Seniorzy, którzy mają prawo do trzynastki i czternastki, nie muszą się martwić – te świadczenia przysługują cały czas. Trzynasta emerytura w 2026 r. wyniosła 1978,49 zł brutto, a czternasta przypadała osobom, których świadczenia podstawowe nie przekraczały 2900 zł brutto.

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