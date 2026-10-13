Twój przelew trafia nie tam, gdzie chcesz? To może być rozwiązaniem

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Przelew na telefon do niewłaściwego odbiorcy? Jest poselski projekt, który ma rozwiązać problem kont bankowych powiązanych z numerami, które zmieniły właściciela - pisze „Dziennik Gazeta Prawna”. Nie wszystkim jednak podoba się pomysł posłów.

Posłowie złożyli projekt, który ma rozwiązać problem przelewów na telefon (Blik) trafiających do nieodpowiednich odbiorców.

Problem dotyczy przelewów wykonywanych poprzez aplikacje mobilne banków na telefony. Coraz częściej zdarza się, że pieniądze trafiają nie na to konto, co trzeba, bo do części rachunków bankowych jest przypisany niewłaściwy numer telefonu. A to dlatego, że właściciel zmienił numer telefonu albo zmarł, a bank nie został o tym powiadomiony - pisze gazeta.

O czym mówi poselski projekt?

Projekt poselski dodaje do ustawy Prawo komunikacji elektronicznej nowy art. 396a.

Nakłada on na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego obowiązek udostępniania dostawcy usług płatniczych lub organizacji płatniczej zestawienia numerów telefonów, które zostały przydzielone abonentom i które w związku z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług komunikacji elektronicznej mogą zostać przydzielone innym osobom.

BLIK zablokuje niektóre płatności. Nowe zasady już od września Od 1 września BLIK wprowadza automatyczną blokadę płatności na nielegalne serwisy hazardowe. To efekt współpracy Polskiego Standardu Płatności z Narodowym Bankiem Polskim i Ministerstwem Finansów. Co to oznacza dla użytkowników popularnego systemu…

Obowiązek przerzucany na operatorów telekomunikacyjnych

Operatorzy telekomunikacyjni i branża finansowa nie są zgodni co do tego, czy zaproponowane rozwiązanie jest słuszne, czy nie. Telekomom się ono nie podoba, podczas gdy operatorzy płatności przyjmują je pozytywnie.

„Ograniczenie ryzyka błędnych przelewów na telefon jest ważne, ale proponowane rozwiązanie (...) przerzuca na operatorów telekomunikacyjnych obowiązek zabezpieczenia usług sektora finansowego, których operatorzy nie projektowali i nie świadczą” - mówi „DGP” dyrektor departamentu regulacji i rynku hurtowego T-Mobile Polska Piotr Kędzierski.

Natomiast dyrektor departamentu prawnego Polskiego Standardu Płatności Jerzy Mroczek projekt nowelizacji ocenia zdecydowanie pozytywnie. „Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa całego środowiska płatniczego. W tym telekomów, które również są beneficjentami płatności” - mówi „DGP”.