To nie koniec zmian w podatkach? Chodzi o przedsiębiorców

RMF24

Rząd planuje ogłoszenie kolejnych zmian w podatkach dotyczących firm - ustaliła "Rzeczpospolita". Ostatnio głośno jest o planach podniesienia stawki CIT, które budzą mieszane uczucia przedsiębiorców i polityków.

Jak mają wyglądać zmiany w podatkach?

Premier Donald Tusk wraz z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim zapowiedzieli w środę pakiet zmian podatkowych. Głównym założeniem jest podniesienie progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł oraz wprowadzenie nowego progu dla osób zarabiających od 130 do 150 tys. zł ze stawką na poziomie 24 proc. Tym samym najwyższa stawka podatku, wynosząca 32 proc., miałaby dotyczyć osób z zarobkami powyżej 150 tys. zł.

Tusk przyznał, że propozycje te oznaczają wielomiliardowe koszty, dlatego rząd proponuje podwyżki niektórych podatków. Chodzi o: podniesienie CIT-u z 19 do 22 proc. dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 mln euro, czyli 200 mln zł; zwiększenie daniny solidarnościowej dla tych, którzy zarabiają ponad 1 mln zł rocznie do 5 proc. (czyli o 1 pkt proc.) oraz powrót do wcześniejszego limitu przychodów dla podatników ryczałtowych wynoszącego 250 tys. euro, czyli ok. 1 mln zł. Obecnie limit przychodów na ryczałcie to 2 mln euro.



Według „Rzeczpospolitej” premier Donald Tusk zamierza ogłaszać kolejne propozycje podatkowe po uzyskaniu ostatecznych wyliczeń Ministerstwa Finansów. Miałoby do tego dojść jeszcze w tym tygodniu.

„Przedsiębiorcy potrzebują przewidywalności”

Zdaniem cytowanego przez gazetę Wojciecha Kostrzewy, szefa Polskiej Rady Biznesu, wyższy CIT szczególnie odczują polskie firmy, które mają mniejsze możliwości optymalizacji podatkowej niż międzynarodowe grupy. Ekonomiści wskazują też na ryzyko ograniczenia inwestycji i ekspansji firm średniej wielkości.

Business Centre Club przypomina, że rząd zobowiązywał się do minimum sześciomiesięcznego vacatio legis dla zmian podatkowych. „Przedsiębiorcy potrzebują przewidywalności równie mocno jak rozsądnych stawek. Bez stabilnego prawa nie da się planować inwestycji, budżetów ani zatrudnienia” – mówi gazecie Michał Borowski, ekspert ds. podatków w BCC.

Z Pałacu Prezydenckiego płyną sygnały sugerujące, że Karol Nawrocki może zawetować rządowe propozycje. W przeszłości składał własny projekt zmian podatkowych, któremu nie nadano biegu w Sejmie.