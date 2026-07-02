Sąd oddalił wniosek o sanację HREIT wbrew większości wierzycieli – inwestor i wierzyciele zapowiadają zażalenie. W grze 400 milionów złotych

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Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy oddalił 1 lipca 2026 roku wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec HREIT S.A., pomimo poparcia większości wierzycieli, samego dłużnika oraz inwestora deklarującego zaangażowanie 400 milionów złotych. Decyzja nie jest prawomocna – Grupa Żłobikowski Holding zapowiada złożenie zażalenia, do którego najprawdopodobniej przyłączą się również wierzyciele.

Postanowienie sądu stanowi istotny moment w sprawie HREIT, ale nie kończy prawnej drogi do restrukturyzacji. Możliwość odwołania oznacza, że scenariusz sanacyjny wciąż pozostaje w grze, szczególnie w kontekście wcześniejszych deklaracji kapitałowych ze strony inwestora oraz szerokiego poparcia wierzycieli dla rozwiązania sanacyjnego task_1.

Deklaracja 400 milionów złotych – co oferował inwestor?

Grupa Żłobikowski Holding przed wydaniem postanowienia sądu przedstawiła plan zaangażowania 400 milionów złotych w proces restrukturyzacji HREIT S.A. Środki miały zostać przeznaczone na zakup wybranych nieruchomości oraz wsparcie scenariusza sanacyjnego, który – według stanowiska inwestora – dawałby wierzycielom i nabywcom mieszkań większe bezpieczeństwo niż upadłość task_1.

Plan zakładał konkretne działania: zaangażowanie kapitału na zakup wskazanych nieruchomości oraz gotowość do udziału w dokończeniu wybranych inwestycji. Inwestor wskazywał na ochronę wartości aktywów HREIT, zwiększenie szans na zaspokojenie wierzycieli i stworzenie warunków do dokończenia części rozpoczętych projektów. Propozycja dotyczyła aktywów nieruchomościowych, gdzie czas i możliwość kontynuowania projektów mają bezpośredni wpływ na końcową wartość majątku task_1.

Sanacja zamiast upadłości – dlaczego taka strategia?

Żłobikowski Holding argumentował, że sanacja daje większą szansę na zachowanie wartości projektów niż scenariusz upadłościowy. W oficjalnym oświadczeniu spółka wskazywała, że HREIT posiada wartościowe aktywa, a problemy mają charakter przede wszystkim płynnościowy, nie zaś strukturalny task_1.

Kluczowe stawało się pytanie nie tylko o zadłużenie, ale także o realną wartość projektów, możliwość ich dokończenia i uporządkowanie finansowania. Według stanowiska inwestora sanacja mogła pomóc w: utrzymaniu wartości nieruchomości i projektów, dokończeniu rozpoczętych inwestycji mieszkaniowych, zwiększeniu poziomu zaspokojenia wierzycieli, ochronie interesów nabywców mieszkań oraz uporządkowaniu zadłużenia w kontrolowanym procesie. Jeżeli rozpoczęte inwestycje zostaną przerwane, ich wartość może spaść, szczególnie przy sprzedaży pod presją czasu task_1.

Poparcie wierzycieli i dokumentacja finansowa

Według oświadczenia Żłobikowski Holding za otwarciem postępowania sanacyjnego opowiedziało się około 50 procent wierzycieli HREIT S.A. – istotny sygnał procesowy i ekonomiczny. Wierzyciele zwykle oceniają takie propozycje przez pryzmat potencjalnej stopy odzysku, ryzyka czasowego oraz realności finansowania task_1.

Zdolność finansowa inwestora została potwierdzona dokumentami pochodzącymi z instytucji finansowych. Wskazano m.in. dokumentację z Banku Julius Bär oraz Alior Banku, a także list intencyjny spółki Pure Secured Funding analizujący możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania. Dokument Banku Julius Baer & Co. Ltd. potwierdził relację rachunkową otwartą w czerwcu 2024 roku oraz wykonywanie zobowiązań wobec banku task_1.

List intencyjny Pure Secured Funding, podmiotu z doświadczeniem w zakresie doradztwa biznesowego i współpracy z zagranicznymi strukturami inwestycyjnymi, wskazywał na uzasadnienie rynkowe stanowiska inwestora. Dokument miał charakter informacyjny i nie stanowił wiążącej gwarancji finansowania, ale wzmacniał wiarygodność scenariusza sanacyjnego task_1.

Co dalej po decyzji sądu?

Oddalenie wniosku o sanację nie zamyka automatycznie drogi restrukturyzacyjnej. Grupa Żłobikowski Holding zapowiada złożenie zażalenia, do którego najprawdopodobniej przyłączą się również wierzyciele popierający scenariusz sanacyjny. Zażalenie może zostać złożone w ciągu tygodnia od doręczenia postanowienia. Sąd drugiej instancji będzie mógł ponownie ocenić materiał dowodowy i argumentację – zarówno pod kątem formalnym, jak i merytorycznym.

Dla wierzycieli i nabywców mieszkań kluczowe pozostaje pytanie o realną alternatywę. Według wcześniejszych deklaracji Żłobikowski Holding upadłość oznaczałaby ryzyko sprzedaży aktywów pod presją czasu, często poniżej ich potencjalnej wartości. Scenariusz sanacyjny miał dawać większą przewidywalność i możliwość doprowadzenia projektów do końca task_1.

Deklarowane 400 milionów złotych mogłoby mieć istotne znaczenie, jeżeli zostałoby wykorzystane w ramach skutecznego, kontrolowanego procesu sanacyjnego. Połączenie kapitału, doświadczenia branżowego oraz formalnego mechanizmu restrukturyzacyjnego stanowi podstawę dla oceny, czy propozycja ma ekonomiczne uzasadnienie task_1.

Ostatecznie decydujące będzie stanowisko sądu odwoławczego oraz praktyczna wykonalność przedstawionego planu. Postanowienie z 1 lipca 2026 roku jest krokiem procesowym, ale nie końcowym rozstrzygnięciem w sprawie restrukturyzacji HREIT S.A.