Są nowe ceny paliw. W środę będą wyższe niż dziś

RMF24

W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46 zł, benzyny 98 - 7,26 zł, a oleju napędowego - 7,47 zł - wynika z nowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że w środę ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe niż we wtorek.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w środę i określi ceny na czwartek.

Od poniedziałku ponownie zaczął obowiązywać pakiet Ceny Paliwa Niżej. Oznacza to obniżony VAT i ceny maksymalne paliw na stacjach.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł.

Obniżka cen paliw jest związana z wciąż niestabilną sytuacją w cieśninie Ormuz. Rządzący przekonują, że mogłaby być jeszcze większa, gdyby nie sprzeciw prezydenta Karola Nawrockiego wobec ich planów. Chodzi o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Minister energii Miłosz Motyka nazwał go PKN - Prezydentem Koncernów Naftowych.

Jakie są koszty obniżania cen paliw?

Resort finansów informował, że dotychczasowy koszt programu CPN wyniósł ok. 4,7 mld zł. Wznowienie na ostatnie dwa tygodnie sierpnia obniżki VAT na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 mln zł.