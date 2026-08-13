Co dalej z cenami paliw? Jest decyzja rządu ws. CPN

RMF24

Rząd zdecydował o przywróceniu „w istotnej części” programu CPN, czyli „Ceny Paliw Niżej” – poinformował w czwartek premier Donald Tusk. Szef rządu wskazał, że decyzja obejmuje obniżkę podatku VAT na paliwa, co w efekcie powinno poskutkować spadkiem ich cen o ok. 90 gr – 1 zł.

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Premier Tusk poinformował, że rządowa interwencja na rynku paliw ma obowiązywać od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie. W tym czasie podatek VAT na paliwa ma być obniżony z 23 proc. do 8 proc. Zdaniem Tuska dzięki tej decyzji paliwa, w zależności od rodzaju, mają być tańsze o około 90 gr – 1 zł.

Co więcej, podobnie jak wcześniej, minister energii będzie publikował maksymalne ceny paliw dla każdego dnia.

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Ile obecnie kosztują paliwa?

Jak wynika ze środowej analizy portalu e-petrol, benzyna 95 kosztuje średnio 7,29 zł/l. Z kolei za litr benzyny 98 zapłacić trzeba średnio 8,09 zł.

Podobnie paliwo do samochodów z silnikiem Diesla – olej napędowy kosztuje średnio 8,09 zł/l. Najtańszy jest z kolei litr autogazu LPG, który kosztuje 2,97 zł.

Stawki te oznaczają, że ceny wszystkich rodzajów paliw spadły w porównaniu z poprzednim tygodniem. Benzyna 95 zanotowała największy spadek, bo aż o 29 gr/l. Z kolei cena benzyny 98 jest niższa o około 26 gr/l niż przed tygodniem. Olej napędowy potaniał o 13 gr/l, a gaz LPG o 2 gr/l.