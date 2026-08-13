Co dalej z cenami paliw? Jest decyzja rządu ws. CPN

Pakiet CPN wraca na ostatnie dwa tygodnie wakacji
Premier Tusk poinformował, że rządowa interwencja na rynku paliw ma obowiązywać od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie. W tym czasie podatek VAT na paliwa ma być obniżony z 23 proc. do 8 proc. Zdaniem Tuska dzięki tej decyzji paliwa, w zależności od rodzaju, mają być tańsze o około 90 gr – 1 zł.
Co więcej, podobnie jak wcześniej, minister energii będzie publikował maksymalne ceny paliw dla każdego dnia.
Ile obecnie kosztują paliwa?
Jak wynika ze środowej analizy portalu e-petrol, benzyna 95 kosztuje średnio 7,29 zł/l. Z kolei za litr benzyny 98 zapłacić trzeba średnio 8,09 zł.
Podobnie paliwo do samochodów z silnikiem Diesla – olej napędowy kosztuje średnio 8,09 zł/l. Najtańszy jest z kolei litr autogazu LPG, który kosztuje 2,97 zł.
Stawki te oznaczają, że ceny wszystkich rodzajów paliw spadły w porównaniu z poprzednim tygodniem. Benzyna 95 zanotowała największy spadek, bo aż o 29 gr/l. Z kolei cena benzyny 98 jest niższa o około 26 gr/l niż przed tygodniem. Olej napędowy potaniał o 13 gr/l, a gaz LPG o 2 gr/l.