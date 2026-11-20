Renta wdowia to możliwość połączenia dwóch świadczeń: własnego – na przykład emerytury – oraz renty rodzinnej. Od 2027 roku uprawniony będzie mógł otrzymać:
- 100 proc. własnego świadczenia i 25 proc. renty rodzinnej albo
- 100 proc. renty rodzinnej i 25 proc. własnego świadczenia.
Korzystniejszy jest co do zasady wariant, w którym w całości wypłacane jest wyższe świadczenie, a 25 proc. dotyczy niższego. Ostateczny wybór należy jednak do świadczeniobiorcy.
Jak obliczyć kwotę?
Jeżeli własna emerytura wynosi 3 tys. zł, a renta rodzinna 2 tys. zł, od stycznia 2027 roku wypłata wyniesie:
3 tys. zł + 25 proc. z 2 tys. zł, czyli 500 zł. Łącznie: 3,5 tys. zł miesięcznie.
Dla porównania, do końca 2026 roku w tym przykładzie druga część świadczenia wynosi 15 proc., czyli 300 zł. Od 2027 roku miesięczna wypłata wzrośnie więc o 200 zł.
Jest limit renty wdowiej
Łączna kwota świadczeń wypłacanych w zbiegu nie może być wyższa niż trzykrotność najniższej emerytury. Według informacji KRUS obecny limit wynosi 5935,47 zł miesięcznie i od 1 stycznia 2027 roku nie wzrośnie.
Jeżeli suma pełnego świadczenia i 25 proc. drugiego przekroczy tę granicę, instytucja wypłacająca świadczenie pomniejszy wypłatę o kwotę przekroczenia. Limit obejmuje również określone świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne.
Trzeba pamiętać, że najniższa emerytura jest co roku waloryzowana w marcu. Dlatego limit obowiązujący po marcowej waloryzacji w 2027 roku będzie zależał od ogłoszonych wówczas wskaźników. Dziś nie można rzetelnie podać jego ostatecznej kwoty na cały 2027 rok.
Kto skorzysta?
Zgodnie z informacją ZUS, aby otrzymać połączone świadczenia, trzeba m.in.:
- mieć co najmniej 60 lat – kobieta lub 65 lat – mężczyzna;
- pozostawać ze zmarłym małżonkiem we wspólności małżeńskiej do dnia jego śmierci;
- nabyć prawo do renty rodzinnej nie wcześniej niż po ukończeniu 55 lat przez kobietę albo 60 lat przez mężczyznę;
- nie pozostawać obecnie w kolejnym małżeństwie.
W przypadku osób już pobierających rentę wdowią podwyższenie udziału drugiego świadczenia z 15 do 25 proc. ma zostać wykonane automatycznie.
W połowie sierpnia ZUS informował, że w czerwcu 2026 r. świadczenia w ramach renty wdowiej pobierało 993,4 tys. osób.