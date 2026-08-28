Projekt budżetu na 2027 rok. Ponad 280 milionów na Fundusz Kościelny

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W 2027 roku wydatki na Fundusz Kościelny mają osiągnąć rekordowy poziom 283 milionów 560 tysięcy złotych – wynika z projektu ustawy budżetowej. To o 11 milionów złotych więcej niż rok wcześniej. Zdecydowana większość tych środków przeznaczona zostanie na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne duchownych, ale pieniądze trafią także na remonty zabytkowych świątyń oraz wsparcie działalności charytatywnej Kościołów. Skąd biorą się te wydatki i na co dokładnie są przeznaczane?

Fundusz Kościelny – coraz większe wydatki z budżetu państwa

W projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok zapisano kwotę 283 mln 560 tys. zł na Fundusz Kościelny. To kolejny rok z rzędu, gdy wydatki na ten cel rosną – w 2026 roku wynosiły one 272 mln 560 tys. zł, w 2025 roku – 275 mln 710 tys. zł, a w 2024 roku - 257 mln zł.

Fundusz Kościelny to instytucja, która funkcjonuje w Polsce od 1950 roku. Powstał jako forma rekompensaty dla Kościołów i związków wyznaniowych za przejęte przez państwo nieruchomości ziemskie. Zgodnie z pierwotnymi założeniami, dochód z przejętych majątków miał być dzielony pomiędzy Kościoły proporcjonalnie do wielkości utraconych nieruchomości.

Na co idą pieniądze z Funduszu Kościelnego?

Obecnie aż 95 procent wydatków Funduszu Kościelnego przeznaczanych jest na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne osób duchownych. Co istotne, z Funduszu korzystają wszystkie legalnie działające w Polsce związki wyznaniowe, nie tylko te, które w 1950 roku straciły swoje nieruchomości.

Pozostała część środków trafia na dotacje związane z konserwacją i remontami zabytkowych obiektów sakralnych oraz na wspomaganie działalności charytatywno-opiekuńczej prowadzonych przez Kościoły. W latach 2021-2023 na same składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych przeznaczono ponad 585 mln zł. Na remonty i konserwacje zabytków sakralnych wydano w tym czasie 31,7 mln zł, a na wsparcie działalności charytatywnej – 1,4 mln zł.

Co ma wpływ na wydatki Funduszu?

Jednym z głównych czynników wpływających na wzrost wydatków Funduszu Kościelnego jest coroczna waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Zgodnie z przepisami, waloryzacja opiera się na średniorocznym wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów.

Prognozy rządowe wskazują, że od 1 marca 2027 roku najniższa emerytura wzrośnie o 68,85 zł i osiągnie poziom 2047,34 zł brutto. Koszt waloryzacji świadczeń w skali całego kraju szacowany jest na około 16,7 mld zł.

Ostateczna wysokość wskaźnika waloryzacji zostanie ogłoszona po publikacji przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego rzeczywistych danych makroekonomicznych. Minister odpowiedzialny za zabezpieczenie społeczne będzie miał trzy dni robocze na ogłoszenie wskaźnika waloryzacji po otrzymaniu tych danych.

Fundusz Kościelny pod lupą NIK

Najwyższa Izba Kontroli przeanalizowała wydatki z Funduszu Kościelnego w latach 2021-2023. W tym czasie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało z Funduszu łącznie ponad 618 mln zł. Z roku na rok kwoty te rosły – w 2021 roku wydatkowano 193 mln 664 tys. zł, a w 2023 roku już 224 mln 646 tys. zł. Zdecydowana większość tych środków przeznaczona została na składki ubezpieczeniowe duchownych.

Trwają prace nad zmianami dotyczącymi Funduszu Kościelnego.