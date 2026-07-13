Powstanie potężny magazyn energii. Wiemy, gdzie zbudują Rożnów II

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Miliardowa inwestycja staje się faktem. Tauron i Ministerstwo Energii podpisały porozumienie, które otwiera drogę do budowy potężnej elektrowni szczytowo-pompowej Rożnów II. Ten wart 7 miliardów złotych projekt ma stać się jednym z filarów bezpieczeństwa energetycznego Polski i kluczowym magazynem zielonej energii. Sprawdź szczegóły tej gigantycznej transformacji.

W Elektrowni Wodnej Rożnów, niedaleko Nowego Sącza, doszło do podpisania kluczowego porozumienia pomiędzy Ministerstwem Energii a spółką Tauron Polska Energia. Celem tej współpracy jest wypracowanie rozwiązań, które umożliwią dynamiczny rozwój elektrowni szczytowo-pompowych w Polsce. Dokument obejmuje kwestie regulacyjne, finansowe, organizacyjne oraz systemowe, niezbędne do realizacji nowych inwestycji w sektorze energetycznym.

Wśród priorytetowych projektów znalazła się planowana elektrownia Rożnów II, która powstanie na terenie województwa małopolskiego. Obiekt ten ma stać się jednym z filarów bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz przykładem nowoczesnych rozwiązań w zakresie magazynowania i zarządzania energią.

Polska energetyka na progu transformacji

Podczas uroczystości minister energii Miłosz Motyka podkreślił wagę obecnego momentu dla polskiej energetyki.

Polska energetyka wkracza w nową erę, w której naczelną zasadą są niskie ceny dla odbiorców indywidualnych i dla przemysłu. Transformacja energetyczna nie jest zagrożeniem, tylko szansą, na której będą budowane polskie firmy – zaznaczył minister.

Motyka zwrócił uwagę, że przyszłość systemu energetycznego opierać się będzie na rozproszonych źródłach energii, elastyczności oraz nowoczesnych magazynach energii, które pozwolą na efektywne bilansowanie produkcji i zużycia prądu. Jak podkreślił, „bezpieczeństwo energetyczne, system oparty o rozproszone źródła i elastyczność jego pracy są najważniejsze. To one gwarantują odporność i bezpieczeństwo”.

Minister przypomniał, że Polska jest obecnie „największym placem budowy energetyki w Europie”, wymieniając takie przedsięwzięcia jak budowa terminala FSRU w Gdańsku, rozwój największego magazynu bateryjnego na Pomorzu, przyłączanie morskich farm wiatrowych oraz rekordowe inwestycje w sieci przesyłowe i dystrybucyjne.

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Rożnów II – kamień milowy dla polskiej energetyki

Prezes Tauronu Grzegorz Lot nie krył satysfakcji z podpisania listu intencyjnego, określając ten moment jako przełomowy dla projektu Rożnów II. Dzisiaj nastąpił kamień milowy. Długo dyskutowaliśmy z ministrem Miłoszem Motyką na temat systemu wsparcia, który jest niezbędny, aby zagwarantować rentowność tego przedsięwzięcia – powiedział.

W ciągu najbliższego roku Tauron wraz z resortem energii mają wypracować model wsparcia dla elektrowni szczytowo-pompowych. Po uzyskaniu akceptacji Komisji Europejskiej, decyzja inwestycyjna dotycząca Rożnowa II ma zapaść w 2028 roku, a sama budowa potrwa pięć lat. Koszt inwestycji szacowany jest na około 7 miliardów złotych, a finansowanie ma pochodzić zarówno z kapitału własnego spółki, jak i zewnętrznych źródeł.

Prezes Lot podkreślił, że „Rożnów II to najlepsze miejsce w Polsce do budowy elektrowni szczytowo-pompowej. Jeśli ten projekt zakończy się sukcesem, otworzy drogę dla kolejnych tego typu inwestycji.”

Szczegóły inwestycji i znaczenie dla regionu

Nowa elektrownia powstanie w gminie Łososina Dolna, głównie na terenach Skarbu Państwa i Tauron Ekoenergia. Zbiornik górny zostanie ulokowany na okolicznych wzniesieniach, a jego ostateczny kształt i położenie są jeszcze przedmiotem analiz. Spółka zabezpieczyła już większość gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji.

W wariancie bazowym Rożnów II osiągnie moc 767 MW, a pojemność użytkowa górnego zbiornika wyniesie 7,7 mln m³, z możliwością zwiększenia do 11,5 mln m³. Elektrownia będzie mogła pracować w trybie generacji energii przez około cztery godziny, co daje pojemność magazynową na poziomie 3,1 GWh. Projekt zakłada wykorzystanie Jeziora Rożnowskiego jako zbiornika dolnego.

Główna funkcja elektrowni polegać będzie na magazynowaniu energii w czasie jej nadwyżek w systemie oraz produkcji prądu podczas szczytowego zapotrzebowania. Takie rozwiązanie ma kluczowe znaczenie dla stabilizacji pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, szczególnie w kontekście rosnącego udziału źródeł odnawialnych.

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Elektrownie szczytowo-pompowe – fundament stabilnej energetyki

Tego typu obiekty pełnią rolę wielkoskalowych magazynów energii, umożliwiających efektywne zarządzanie produkcją i zużyciem prądu. Obecnie w Polsce działa sześć elektrowni szczytowo-pompowych o łącznej mocy 1,8 GW: Żarnowiec, Żydowo, Dychów, Porąbka-Żar, Niedzica i Solina.

Rozwój kolejnych inwestycji tego typu, takich jak Rożnów II, ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz umożliwienia dalszej integracji odnawialnych źródeł energii z krajowym systemem elektroenergetycznym.

Inwestycja w przyszłość

W najbliższych dziesięciu latach na transformację energetyczną w Polsce ma zostać przeznaczony około bilion złotych. Rząd stawia na aktywny udział polskich przedsiębiorstw w realizacji tych przedsięwzięć, co ma przyczynić się do rozwoju krajowej gospodarki i zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.