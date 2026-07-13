Polacy pomagają Niemcom w dostawach ropy

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PERN – polskie przedsiębiorstwo zajmujące się logistyką naftową – poinformował w poniedziałek, że transportuje ropę naftową dostarczoną statkami do Naftoportu w Gdańsku dla rafinerii PCK w Schwedt w Niemczech.

PERN przesyła ropę z Naftoportu w Gdańsku do rafinerii PCK w Schwedt (Zdjęcie ilustracyjne)

PERN przesyła ropę z Naftoportu w Gdańsku do rafinerii PCK w Schwedt (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Surowiec został sprowadzony przez spółkę Unimot Paliwa, a następnie jest przesyłany do Niemiec z wykorzystaniem rurociągów należących do PERN.

Już pod koniec kwietnia polskie przedsiębiorstwo deklarowało, że jest gotowe zapewnić alternatywne dostawy ropy do niemieckiej rafinerii, jeśli przesył surowca rurociągiem „Przyjaźń” zostałby wstrzymany, a niemieccy odbiorcy zdecydowaliby się na zakup ropy od dostawców innych niż rosyjscy.

Takie działania okazały się potrzebne po tym, jak 1 maja Rosja wstrzymała przesył ropy z Kazachstanu do rafinerii PCK Schwedt rurociągiem „Przyjaźń”. W odpowiedzi PERN ponownie zapewnił, że może szybko uruchomić dostawy z Gdańska, wykorzystując Naftoport i własną sieć rurociągów. Spółka szacuje, że w ten sposób mogłaby transportować około 2 mln ton ropy rocznie.

Niemiecka minister gospodarki i energii Katharina Reiche potwierdziła również, że w sprawie możliwych dostaw ropy z Polski do rafinerii w Schwedt prowadzone były rozmowy między rządami Polski i Niemiec.