Koniec z płaceniem kroci za A4. Sprawdź, kiedy pojedziesz bez opłat

RMF24

Ta informacja na pewno ucieszy kierowców, którzy podróżują A4. Już wkrótce przejazd 61-kilometrowym odcinkiem autostrady A4 między Katowicami a Krakowem będzie darmowy.

W ciągu ostatnich sześciu lat opłaty wzrosły o ponad 150 procent (z 14 złotych do 36), co czyni trasę A4 między Katowicami a Krakowem jedną z najdroższych w Polsce.

Dwie bramki – w Brzęczkowicach i Balicach – oznaczają konieczność zapłaty aż 36 złotych w jedną stronę, a w obie – aż 72 złote.

Skąd te opłaty?

Za wysokie ceny odpowiada koncesja udzielona firmie Stalexport w 1997 roku. W ramach partnerstwa publiczno-prywatnego spółka zbudowała, utrzymuje i remontuje ten fragment autostrady, a w zamian przez 30 lat pobiera opłaty od kierowców.

Niestety, regularne podwyżki sprawiły, że przejazd stał się prawdziwym obciążeniem dla portfeli zmotoryzowanych.

Darmowa A4 już od marca 2027 roku

Jest jednak światełko w tunelu. Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło, że koncesja z firmą Stalexport nie zostanie przedłużona. Od 16 marca 2027 roku zarządzanie odcinkiem Katowice–Kraków przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a opłaty dla samochodów osobowych zostaną całkowicie zniesione.

Ostatni raz zapłacimy za przejazd 15 marca 2027 roku.

Będzie trzeci pas

To nie koniec dobrych wiadomości dla kierowców. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już zapowiedziała rozbudowę autostrady o trzeci pas ruchu na odcinku Katowice–Kraków. Przetargi na projektowanie i uzyskanie niezbędnych pozwoleń już ruszyły. Inwestycja ta ma poprawić płynność ruchu i bezpieczeństwo na tej jednej z najważniejszych tras w Polsce.