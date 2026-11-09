Winiety w Austrii na nowych zasadach. Ważne zmiany już od 1 grudnia

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Od 1 grudnia w Austrii startuje sprzedaż nowych winiet na 2027 rok. Najważniejsza zmiana to całkowita rezygnacja z tradycyjnych winiet naklejanych na szybę pojazdu. Jeśli ktoś taką już ma, straci ona ważność z końcem stycznia 2027 roku.

Koniec z naklejaniem winiet. Od grudnia kupisz tylko cyfrowe opłaty za autostrady w Austrii

Koniec z naklejaniem winiet. Od grudnia kupisz tylko cyfrowe opłaty za autostrady w Austrii / Shutterstock

Koniec z naklejkami winiety na szybę auta

Wielu kierowców przez lata traktowało zakup winiety jako nieodłączny element przygotowań do podróży po Austrii. Do tej pory naklejka na przednią szybę była obowiązkowym „biletem wstępu” na tamtejsze autostrady i drogi ekspresowe. Od 1 grudnia 2026 roku ten zwyczaj przejdzie jednak do historii. Po 30 latach Austria oficjalnie kończy sprzedaż winiet w formie naklejek – wszystkie opłaty będą realizowane wyłącznie cyfrowo.

Nowe zasady obejmują zarówno winiety roczne, jak i te krótkoterminowe – jednodniowe, dziesięciodniowe oraz dwumiesięczne. Każda z nich od grudnia będzie dostępna jedynie w wersji elektronicznej. Zamiast naklejać winietę na szybę, kierowca rejestruje ją na konkretny numer rejestracyjny pojazdu.

Jak działa cyfrowa winieta w Austrii i jak ją kupić?

Nowy system zakłada rejestrację winiety bezpośrednio w bazie danych operatora autostrad. Po zakupie kierowca podaje numer rejestracyjny pojazdu, do którego przypisywana jest opłata.

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Cyfrowa winieta będzie dostępna w sklepie internetowym operatora Asfinag, w aplikacji mobilnej, na stacjach benzynowych oraz w automobilklubach. Winiety roczne i dwumiesięczne kupione przez internet zaczynają obowiązywać najwcześniej 18. dnia po zakupie. W przypadku winiet jednodniowych i dziesięciodniowych okres oczekiwania nie obowiązuje.

Dla osób, które nie mają dostępu do internetu, przewidziano możliwość zakupu cyfrowej winiety stacjonarnie – na stacjach benzynowych lub w punktach poboru opłat.

Nowe ceny winiet w Austrii

Zmianie ulegną także ceny winiet. Kierowcy, którzy zdecydują się na zakup rocznej winiety na 2027 rok do końca grudnia 2026, zapłacą za nią 106,80 euro. Od 1 stycznia 2027 roku cena wzrośnie o dwa procent i wyniesie 108,90 euro. Nowa winieta roczna będzie ważna od 1 grudnia 2026 aż do 31 stycznia 2028, co oznacza wydłużony okres obowiązywania.

Osoby posiadające już wykupioną winietę cyfrową, zachowują dotychczasowe ceny do końca jej ważności. Warto pamiętać, że roczna winieta naklejana na 2026 rok pozostanie ważna do 31 stycznia 2027. Po tej dacie na austriackich autostradach i drogach ekspresowych będą honorowane wyłącznie winiety cyfrowe.

Jeśli chodzi o ceny winiet krótkoterminowych, do 31 grudnia 2026 roku winietę na rok 2027 można nabyć w cenach obowiązujących w tym roku. Od 1 stycznia 2027 roku wchodzi w życie korekta cen winiet, która wyniesie 2 proc.

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Według informacji operatora Asfinag już teraz ponad trzy czwarte kierowców wybiera cyfrową wersję winiety. Jak argumentuje, zmiany w systemie opłat drogowych w Austrii są nieuniknione i podyktowane postępem technologicznym. Kierowcy, którzy planują podróż przez Austrię po 1 grudnia, powinni pamiętać o nowych zasadach i odpowiednio wcześniej zadbać o zakup cyfrowej winiety. Tradycyjna naklejka już wkrótce stanie się tylko wspomnieniem.