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Nowa opłata dla producentów używek? Chodzi o zdrowie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 26 sierpnia (06:56)

Rząd chce wprowadzić nową opłatę od sprzedaży papierosów i alkoholu. Jak podaje "Rzeczpospolita", miałaby ona zasilić specjalny fundusz służący ochronie zdrowia.

Nowa opłata dla producentów używek? Chodzi o zdrowie
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Według ustaleń „Rzeczpospolitej”, opłata miałaby wynosić 0,25 proc. rocznej wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych i tytoniowych. Nie uściślono jeszcze, czy podstawą miałaby być kwota sprzedaży netto, czy brutto. Pieniądze trafiałyby do Funduszu Zdrowia Publicznego. Producenci i dystrybutorzy musieliby też składać coroczne raporty sprzedażowe. 

Resort zdrowia przekazał „Rzeczpospolitej”, że nowa opłata ma posłużyć przeniesieniu części kosztów zdrowotnych i społecznych związanych z używkami na firmy osiągające zyski z handlu nimi.

Nowa opłata budzi mieszane reakcje nawet w samym rządzie. Wiceszef resortu rozwoju i technologii Michał Baranowski w piśmie z 10 sierpnia do kancelarii premiera zwrócił uwagę, że może to być nadmierna ingerencja w swobodę działalności gospodarczej. 

Według szacunków agencji badań rynkowych NielsenIQ oraz Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, łączna wartość rynku alkoholu (ok. 51,5 mld zł) oraz wyrobów tytoniowych (30–40 mld zł) wynosi około 90 mld zł rocznie. Opłata 0,25 proc. przyniosłaby funduszowi szacunkowo 225 mln zł rocznie. 


Źródło: RMF FM/PAP
Tagi: alkohol
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