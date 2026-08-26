Nowa opłata dla producentów używek? Chodzi o zdrowie

RMF24

Rząd chce wprowadzić nową opłatę od sprzedaży papierosów i alkoholu. Jak podaje "Rzeczpospolita", miałaby ona zasilić specjalny fundusz służący ochronie zdrowia.

Według ustaleń „Rzeczpospolitej”, opłata miałaby wynosić 0,25 proc. rocznej wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych i tytoniowych. Nie uściślono jeszcze, czy podstawą miałaby być kwota sprzedaży netto, czy brutto. Pieniądze trafiałyby do Funduszu Zdrowia Publicznego. Producenci i dystrybutorzy musieliby też składać coroczne raporty sprzedażowe.

Resort zdrowia przekazał „Rzeczpospolitej”, że nowa opłata ma posłużyć przeniesieniu części kosztów zdrowotnych i społecznych związanych z używkami na firmy osiągające zyski z handlu nimi.

Nowa opłata budzi mieszane reakcje nawet w samym rządzie. Wiceszef resortu rozwoju i technologii Michał Baranowski w piśmie z 10 sierpnia do kancelarii premiera zwrócił uwagę, że może to być nadmierna ingerencja w swobodę działalności gospodarczej.

Według szacunków agencji badań rynkowych NielsenIQ oraz Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, łączna wartość rynku alkoholu (ok. 51,5 mld zł) oraz wyrobów tytoniowych (30–40 mld zł) wynosi około 90 mld zł rocznie. Opłata 0,25 proc. przyniosłaby funduszowi szacunkowo 225 mln zł rocznie.