RMF24

Marzysz o egzotycznej podróży życia? Najnowszy raport ubezpieczeniowy nie pozostawia złudzeń. Jeden z kierunków drastycznie deklasuje konkurencję – doba kosztuje tam ponad 4400 złotych. Sprawdź, gdzie urlop najmocniej nadszarpnie Twój portfel i na jakie wydatki musisz się przygotować.

Grenlandia na szczycie rankingu

Według najnowszego raportu przygotowanego przez firmę Squaremouth, specjalizującą się w analizie rynku ubezpieczeń turystycznych, Grenlandia została uznana za najdroższy kierunek wakacyjny na świecie. Wyspa słynąca z majestatycznych fiordów, dzikich krajobrazów i niezwykłych zjawisk przyrodniczych, takich jak zorza polarna, przyciąga coraz większe rzesze turystów. Jednak, jak podkreślają autorzy zestawienia, podróż na Grenlandię to prawdziwe wyzwanie finansowe.

Na wysokie koszty wpływają przede wszystkim ograniczona liczba połączeń lotniczych, niewielka baza noclegowa oraz logistyczne trudności związane z funkcjonowaniem w surowym arktycznym klimacie. Wysokie ceny transportu, zakwaterowania oraz usług sprawiają, że średni koszt jednodniowego pobytu na Grenlandii szacowany jest na aż 1171 dolarów, czyli około 4400 złotych. W efekcie wyspa ta staje się nie tylko jednym z najbardziej pożądanych, ale i najdroższych miejsc na turystycznej mapie świata.

Karaibskie luksusy i egzotyka Polinezji

Drugie miejsce w rankingu przypadło Brytyjskim Wyspom Dziewiczym. Ten karaibski archipelag od lat uchodzi za synonim luksusu. Przepiękne, prywatne plaże, wykwintne restauracje, ekskluzywne hotele oraz renomowane mariny przyciągają najzamożniejszych turystów z całego świata. Wysokie ceny noclegów, transportu oraz wszelkich usług powodują, że dla wielu osób wakacje w tym regionie pozostają w sferze marzeń.

Na trzecim miejscu znalazła się Polinezja Francuska, a zwłaszcza wyspy takie jak Bora Bora, Moorea czy Tahiti. Egzotyczna sceneria, luksusowe bungalowy na wodzie i niezwykła przyroda sprawiają, że to wymarzony kierunek dla osób poszukujących niezapomnianych przeżyć. Jednak podróż w ten rejon świata to nie lada wydatek – głównie z powodu ogromnych odległości oraz ograniczonej infrastruktury transportowej, która wymusza korzystanie z drogich połączeń lotniczych i specjalistycznych transferów.

Antarktyda i Malediwy – ekskluzywne doświadczenia

W pierwszej piątce najdroższych kierunków nie mogło zabraknąć Antarktydy. Wyprawa na najzimniejszy i najbardziej odległy kontynent Ziemi to propozycja tylko dla wybranych. Dotrzeć tam można wyłącznie w ramach specjalnie zorganizowanych ekspedycji, które muszą spełniać restrykcyjne normy ochrony środowiska. Koszty takich wypraw obejmują nie tylko transport, ale także specjalistyczny sprzęt, zakwaterowanie i wyżywienie, które w tych warunkach są wyjątkowo drogie.

Pierwszą piątkę zamykają Malediwy – od lat uznawane za jeden z najbardziej luksusowych kierunków turystycznych. Prywatne wille na wodzie, ekskluzywne hotele, rajskie plaże oraz konieczność korzystania z transferów łodziami lub hydroplanami sprawiają, że pobyt na Malediwach wiąże się z bardzo wysokimi wydatkami. To miejsce wybierane przez osoby szukające absolutnej prywatności i najwyższej jakości usług.

Europa i Afryka też potrafią zaskoczyć cenami

W dalszej części zestawienia znalazły się także europejskie i afrykańskie kierunki. Szwajcaria, Islandia i Norwegia to kraje, które od lat kojarzone są z wysokimi kosztami życia. Wysokie ceny zakwaterowania, wyżywienia oraz usług sprawiają, że nawet krótki pobyt może mocno obciążyć portfel turysty.

Z kolei afrykańskie destynacje, takie jak Zimbabwe, Botswana, Namibia czy Zambia, zajęły wysokie miejsca w rankingu głównie ze względu na popularność luksusowych safari oraz ograniczoną dostępność infrastruktury turystycznej. Zorganizowane wyprawy do parków narodowych, pobyty w ekskluzywnych lodge’ach oraz transport do trudno dostępnych miejsc generują wysokie koszty.

Gdzie jeszcze warto uważać na wydatki?

Wśród najdroższych kierunków znalazły się także Turks i Caicos, Anguilla oraz Saint Lucia – wyspy karaibskie słynące z luksusowych kurortów i ekskluzywnych atrakcji. Wysokie ceny wynikają zarówno z dużego popytu, jak i ograniczonej liczby miejsc noclegowych oraz kosztów transportu.

Eksperci podkreślają, że wybierając się do wymienionych miejsc, warto wcześniej szczegółowo zaplanować budżet oraz zarezerwować niezbędne usługi z dużym wyprzedzeniem. Wiele z tych kierunków oferuje niezapomniane wrażenia, jednak wiążą się one z koniecznością poniesienia znacznych wydatków.

Rajskie wakacje za wysoką cenę

Sezon urlopowy 2026 pokazuje, że marzenia o egzotycznych i luksusowych podróżach mogą być kosztowne jak nigdy wcześniej. Najdroższe kierunki świata kuszą niezwykłymi widokami, niepowtarzalnymi przeżyciami i luksusowymi warunkami, ale jednocześnie wymagają od podróżnych solidnego przygotowania finansowego. Planując urlop w jednym z tych miejsc, należy liczyć się z wydatkami, które mogą znacznie przekroczyć standardowy wakacyjny budżet. Warto więc dokładnie przeanalizować wszystkie koszty, aby wymarzona podróż pozostała źródłem radości, a nie stresu związanego z nieprzewidzianymi wydatkami.